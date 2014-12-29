الزمالك يستعيد صدارة الدوري المصري بفوز على دمنهور

تعافى الزمالك من آثار أول هزيمة له هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم واستعاد قمة المسابقة سريعاً من إنبي بعد فوزه 2-1 بصعوبة على ألعاب دمنهور الوافد الجديد للأضواء اليوم الاثنين.

ورفع الزمالك رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، متقدماً بنقطة واحدة على إنبي صاحب المركز الثاني والذي اهتزت شباكه في اللحظات الأخيرة ليخسر 1-صفر أمام ضيفه المصري البورسعيدي.

وسجل البديل أسامة العزب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد قليل من نزوله أرض الملعب ليرفع المصري رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر.

وهذا أول انتصار للمصري تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد خوسيه ماكيدا والذي تولى المسؤولية خلفا لطارق يحيى في وقت سابق هذا الشهر، كما أنه أول فوز للفريق بعد أربع هزائم متتالية.

وكان الزمالك خسر 2-صفر أمام إنبي يوم الخميس الماضي في مباراة شهدت جدلا تحكيمياً واسعا لكنه بدأ بقوة في مواجهة دمنهور المتعثر ليسدد خالد قمر ضربة رأس ارتطمت بالعارضة بعد مرور ربع ساعة من اللعب.

وانطلق أحمد عيد عبدالملك بقوة ليرسل تمريرة عرضية حولها مؤمن زكريا إلى داخل المرمى ليفتتح التسجيل للزمالك في منتصف الشوط الأول.

وكاد معروف يوسف يضاعف تقدم الزمالك لكن العارضة ردت تسديدته قبل سبع دقائق على نهاية الشوط الأول.

واستمر ضغط الزمالك في بداية الشوط الثاني ليسدد قمر ضربة رأس لترتطم الكرة بالقائم بعد مرور ساعة من اللعب إثر تمريرة عرضية من عبدالملك الذي أهدر ركلة جزاء أمام إنبي في اللقاء الماضي.

لكن قمر عزز تفوق الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 62 قبل أن يقلص محمد نصر الفارق لدمنهور من ضربة رأس مع تبقي ربع ساعة على النهاية.

وضغط دمنهور في الدقائق الأخيرة لكن من دون جدوى ليتوقف رصيده عند تسع نقاط من 15 مباراة في المركز 18.

وقال محمد عمر مدرب دمنهور لرويترز "لم نلعب بشكل جيد في الشوط الأول. أدى اللاعبون بطريقة سيئة ومع ذلك كان من الممكن أن نتعادل لو احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريقي."

وأضاف "تحسن أداء فريقي كثيرا في الشوط الثاني ولاحت لنا أكثر من فرصة لكن أعتقد أن خبرات لاعبي الزمالك هي التي حسمت النتيجة لصالح المنافس".