تأجيل مواجهة الأهلي والبورسعيدي للمرة الثانية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين تأجيل مباراة الأهلي حامل اللقب والمصري البورسعيدي ضمن الدوري المصري الممتاز، والتي كان من المقرر إقامتها في الثالث من يناير المقبل إلى العاشر من الشهر ذاته.

وكانت اللجنة قد سبق لها تأجيل اللقاء الذي كان مقررا في 20 ديسمبر الجاري إلى الثالث من يناير المقبل.

وستكون المواجهة المقبلة بين الفريقين الأولى منذ قتل أكثر من 70 مشجعا للأهلي في أحداث عنف تلت مباراتهما باستاد بورسعيد في فبراير 2012.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين "قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين إجراء بعض التعديلات على جدول الدوري الممتاز بإقامة مباراتي الجونة مع الأهلي والمصري البورسعيدي مع اتحاد الشرطة في الأسبوع السادس عشر يوم الثالث من يناير المقبل."

وأضافت اللجنة "تقرر إقامة مباراة المصري والأهلي المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر يوم 10 يناير باستاد الجونة بدلاً من الثالث من يناير المقبل."

وكان اتحاد كرة القدم قد قرر في بداية الموسم الحالي إقامة مباراتي الأهلي هذا الموسم ضد كل من المصري والإسماعيلي في الجونة لأسباب أمنية.

وتابعت اللجنة "تقرر إقامة مباراة وادي دجلة والمصري ضمن الأسبوع السابع عشر يوم 20 يناير بدلاً من السابع من يناير."

كما تقرر إقامة مباراة الاتحاد والداخلية المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر يوم20 يناير المقبل وإقامة مباراة الأهلي وبتروجيت في الأسبوع السابع عشر يوم20 يناير بدلاً من الثامن من الشهر ذاته.

وتقام مباريات الدوري المصري من دون جمهور منذ كارثة استاد بورسعيد وسمحت السلطات الأمنية في وقت سابق هذا الشهر بعودة جزئية للمشجعين للمدرجات في العام الجديد.

ويتصدر إنبي مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب المركز الثالث. ويأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 24 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة.