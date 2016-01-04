إيقاف حسام غالي.. وتغريم الأهلي والإنتاج الحربي

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم الاثنين، إيقاف حسام غالي قائد الأهلي لمباراتين بداعي "الإتيان بتصرف غير رياضي" عقب صافرة نهاية مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي بالدوري المحلي الممتاز أمس الأحد.



وأحرز المهاجم المخضرم عماد متعب هدفا بضربة رأس رائعة في اللحظات الأخيرة، ليقود الأهلي للفوز 1-صفر على الإنتاج الحربي في الدوري المصري لتندلع الاشتباكات بين الجانبين بعد صافرة النهاية مباشرة.



وأظهرت لقطات تلفزيونية حدوث اشتباكات بين مجموعة من لاعبي وإداريي الفريقين عقب نهاية اللقاء واشتراك غالي الذي تم استبداله خلال المباراة فيها.



كما قررت اللجنة إيقاف وائل رياض (شيتوس) وعبد الستار صبري مدربي الإنتاج لأربع مباريات ومباراتين على الترتيب بسبب "التصرف غير الرياضي ضد حكم المباراة."



وقال الاتحاد المصري للعبة عبر موقعه على الإنترنت اليوم: "تم تغريم ناديي الأهلي والإنتاج الحربي عشرة الاف جنيه (1277 دولار) لكل منهما لعدم التزام لاعبي الفريقين بالجلوس على مقاعد البدلاء".



كما قررت لجنة المسابقات بقيادة عامر حسين إيقاف مدلك الإنتاج ثماني مباريات لمحاولته الاعتداء على الحكم بينما جاءت الغرامة على الأهلي لعدم التزام لاعبيه بالجلوس على مقاعد البدلاء.



ويحتل الاهلي المركز الخامس برصيد 19 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ثنائي الصدارة المؤلف من مصر للمقاصة والداخلية بينما يأتي الانتاج الحربي في المركز.