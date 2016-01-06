الاتحاد الآسيوي يعيّن شمس الميدان مديرا لدائرة الحكام

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأربعاء، تعيين الحكم الدولي السابق ومحاضر الحكام الدولي ومقيم الحكام الآسيوي شمس الميدان، مديراً لدائرة الحكام في الاتحاد خلفاً للياباني يوشيمي أوجاوا، حيث باشر الحكم السنغافوري السابق مهام عمله اعتبارا من الرابع من يناير 2016.

ويمتلك شمس الميدان، خبرة كبيرة على المستوى الآسيوي والعالمي، حيث يعتبر من كبار الخبراء في التدعيم والارتقاء بمعايير التحكيم في قارة آسيا، وهو يمتلك أيضاً مسيرة مميزة سواء في مجال التحكيم أو كمحاضر للحكام، مما يجعل منه إضافة قيمة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحادات الوطنية الأعضاء.

وقال شمس الميدان فى تصريحات نشرها الاتحاد الآسيوي بموقعه على الإنترنت: "أشعر بالتقدير على منحي هذه الفرصة الثمينة، وأنا أتطلع لانتهاز هذه الفرصة من أجل تعزيز مقومات ومعايير التحكيم التي وضعها زميلي السابق في إدارة الحكام، أنا متشوق للغاية من أجل العمل على تطوير وتدريب الحكام في آسيا، وأنا واثق أنه من خلال العمل مع الاتحادات الوطنية الأعضاء وبقية أطراف اللعبة فإنه يمكن أن نواصل الارتقاء بمستوى الحكام في آسيا".

ويبلغ شمس الميدان من العمر 49 عاما، وقد تقاعد عن العمل في التحكيم عام 2007, وشهدت مسيرته المشاركة في إدارة مباريات كأس القارات 2005 وكأس العالم 2006، وشارك من قبل في إدارة مباريات نهائيات كأس آسيا 1996 و2000 و2004، وكذلك كأس العالم للشباب 2001 و2003، وكان الحكم الوحيد من خارج أفريقيا الذي شارك في قيادة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2006 .

ويخلف شمس الميدان، الفائز مرتين بجائزة أفضل حكم في آسيا، الياباني يوشيمي أوجاوا الذي أمضى نحو عشر سنوات في إدارة دائرة الحكام ، والذي قرر العودة إلى اليابان.

وتقدم الاتحاد الآسيوي بالشكر إلى أوجاوا على ما قدمه من قيادة والتزام من أجل تعزيز مستوى حكام الكرة الآسيوية طوال السنوات العشر.