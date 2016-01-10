الأهلي يكتسح المقاولون ويتصدر الدوري المصري

تصدر الأهلي وصيف البطل الترتيب لأول مرة هذا الموسم الحالي بعد فوزه على المقاولون العرب 3-1 الأحد، على ملعب برج العرب ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل مؤمن زكريا (14) وعبد الله السعيد (54 من ركلة جزاء و74) أهداف الأهلي، وشريف أشرف (90 من ركلة جزاء) هدف المقاولون.

ورفع الأهلي رصيده إلى 25 نقطة وبقي متقدما بفارق الاهداف على المصري البورسعيدي الذي تغلب على الاسماعيلي 1-صفر، فيما تجمد رصيد المقاولون عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.

واستفاد الاهلي والمصري من تعادل مصر المقاصة المتصدر السابق مع طلائع الجيش 1-1 امس في الافتتاح فتقدما عليه بفارق نقطة، ولحق به الزمالك بفوزه على مضيفه انبي 1-صفر.

في المباراة الاولى، كانت البداية هجومية من الفريقين، ونجح الأهلي في تسجيل هدف السبق حين مرر صبري رحيل ركنية من الجبهة اليمنى اخطأ الحارس حسن محمود في تقديرها لتذهب الى مؤمن زكريا الذي لم يجد صعوبة في ايداعها المرمى الخالي (14).

واحكم لاعبو الأهلي سيطرتهم على مجريات اللعب حتى نهاية الشوط الاول، وتعددت الفرص دون زيادة في الأهداف ابرزها راسية قوية من الغابوني مالك ايفونا حولها الحارس الى ركنية بصعوبة، ثم تسديدة قوية من مؤمن زكريا مرت بجوار القائم.

وضغط الاهلي الذي خسر جهود ايفونا مع بداية الشوط الثاني للإصابة فحل عمرو جمال محله، الاهلي هجوميا أملا في انهاء آمال المقاولون ونجح عبد الله السعيد في تسجيل الهدف الثاني من ركلة جزاء احتسبت اثر عرقلة صالح جمعة من المدافع احمد علي (54).

وعزز السعيد تقدم الاهلي بالهدف الثالث بواسطة عبد الله السعيد ايضا مستفيدا من تمريرة صالح جمعة (74).

واحتسب حكم المباراة محمد الصباحي ركلة جزاء ثانية لكن للمقاولون بعد عرقلة رامي ربيعة للبديل حمادة الغنام انبرى لها شريف اشرف وسددها على يسار شريف اكرامي (90).

وفي المباراة الثانية، حسم المصري البورسعيدي دربي القناة مع ضيفه الاسماعيلي بهدف في الوقت القاتل سجله احمد جمعة (90) ليقف رصيد الاسماعيلي عند 17 نقطة في المركز الثامن.