صافرة شكرالله تضبط مواجهة الاتحاد والوحدات الأردني

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعيين طاقم حكام دولي بحريني، لإدارة مواجهة الاتحاد السعودي والوحدات المقررة في التاسع من فبراير المقبل على ملعب الجوهرة في جدة، ضمن دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

واختار "الآسيوي" الحكام نواف شكرالله للساحة، يعاوناه ياسر خليل مساعد أول، محمد جعفر مساعد ثاني، وعمار محفوظ كحكم رابع، بينما يراقب الحكام كولباكوف فيكتور من قيرغستان، في حين تم تعيين مراقب المباراة ماهيش بيستا من نيبيال.

الجدير بالذكر أن الفريق المتأهل من المواجهة ذاتها سيتواجد في المجموعة الأولى التي تضم النصر الإماراتي، لوكومتيف الأوزبكي، وفولاذ الإيراني.