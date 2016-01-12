تأجيل بطولة الأندية الخليجية إلى الموسم القادم

قررت اللجنة التنظيمية الخليجية لكرة القدم تأجيل بطولة الأندية الخليجية ال31والتي كان من المقرر أن تبدأ خلال شهر فبراير المقبل.



وأرسلت اللجنة التنظيمية خطابا رسميا للاتحادات الخليجية لإشعار الأندية الخليجية بقرار التأجيل.



وذكرت اللجنة التنظيمية في بيان الثلاثاء ان "سبب التأجيل يأتي بسبب اندماج الشركة الراعية لبطولة الأندية الخليجية في السنوات الماضية وورلد سبورت مع عدة شركات لتصبح تحت مسمى لاغاردير سبورتس اند انترتاينمنت، حيث توقف نشاط الشركة الأصلية، ونظرا لضيق الوقت في الحصول على رعاية جديدة للبطولة، فقد قررت اللجنة تأجيل البطولة حتى الموسم المقبل 2017".



وقدم الأمين العام للجنة التنظيمية الخليجية ميرزا أحمد علي اعتذاره للاتحادات الخليجية والأندية المشاركة في البطولة بسبب التأجيل.



وكان الشباب الاماراتي احرز لقب النسخة الثلاثين بفوزه على السيب العماني بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الاصلي 1-1 في النهائي في مايو الماضي بمسقط.

