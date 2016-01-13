فيفا يعتبر منتخب الكويت خاسراً أمام ميانمار

اعتبرت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم منتخب الكويت خاسرا امام ميانمار صفر-3 في التصفيات المؤهلة الى مونديال روسيا 2018 وكأس اسيا 2019.



وجاء في بيان فيفا الاربعاء حول المباراة التي كانت مقررة في 17 نوفمبر الماضي لكن لم تتم اقامتها: "قررت اللجنة التأديبية أنه يجب اعتبار المباراة لاغية بما يتفق مع المادة 31 من قانون فيفا التأديبي، وطلبت من الاتحاد الكويتي للعبة دفع غرامة تبلغ 10 آلاف فرنك سويسري بعد أن تم اعتباره مسؤولا عن خرق المادة 6/الفقرة 5 من أنظمة كأس العالم روسيا 2018 وكذلك مع المادة 56 من قانون فيفا التأديبي".



وتنص المادة 31 من قانون فيفا التأديبي انه بحال معاقبة الفريق بالغاء مباراته يعتبر خاسرا بنتيجة 3-صفر.



واضاف البيان: "قد تم التوصل إلى هذا القرار بعد تحليل كافة المعلومات ذات الصلة المتعلقة بهذه القضية، وبالأخص الأخذ بعين الاعتبار عقوبة الايقاف بحق الاتحاد الكويتي لكرة القدم والسارية منذ 16 تشرين الأول 2015".



وتأهلت كوريا الجنوبية عن المجموعة السابعة بعد ان حققت فوزها السادس على التوالي حيث رفعت رصيدها الى 18 نقطة، ويملك كل من لبنان والكويت 10 نقاط، مقابل 7 نقاط لميانمار (بعد منحها النقاط الثلاث ضد الكويت) ونقطة للاوس.



وسبق ان حرمت عقوبة الايقاف فريقي القادسية والكويت من اكمال مشوارهما في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي قبل مباراتيهما في اياب نصف النهائي، بعد ان كانا الاقرب الى التأهل للنهائي.

