منتخب قطر يقلب خسارته إلى فوز على الصين

قلب المنتخب القطري تأخره بهدف امام ضيفه الصيني وفاز 3-1 على استاد عبد الله بن خليفة بنادي لخويا في اولى مباريات الفريقين بنهائيات كأس اسيا تحت 23 سنة ليتصدر المجموعة الأولى.

وأنعش العنابي القطري بهذه النتيجة امال التأهل إلى منافسات كرة القدم بأولمبياد ريو دي جانيرو في اب/اغسطس المقبل.

وقدم المنتخب القطري مستوى جيد خاصة خلال الشوط الثاني الذي انتفض فيه بقوة بعد ان تأخر بهدف في الشوط الاول.

وجاءت البداية حذرة من الطرفين كونها المباراة الاولى لهما وحاول الفريق الصيني ان يندفع الى الامام من خلال التمريرات السريعة لكن الدفاع القطري المؤلف من احمد ياسر وتميم المهيزع ومصعب خضر وعبد الكريم حسن ومن خلفهم الحارس مهند نعيم تصدوا لجميع محاولات الفريق الضيف.

وبمرور الوقت بدأ المنتخب القطري يضغط بكل خطوطه سعيا وراء تسجيل هدف السبق مستغلا تحركات الثلاثي المعز علي زين العابدين وأكرم عفيف ومحمد مونتاري.

وبعد فشل متكرر للمنتخب الصيني في تهديد مرمى العنابي لجأ الفريق إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء وكاد لوي أن يضع الفريق الضيف في المقدمة لكن تسديدته القوية ضلت طريقها للمرمى. ونجح الفريق الصيني في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 42 من ضربة ثابتة نفذها ليول شي.

وفي الشوط الثاني تراجع اداء الفريق الصيني مما منح الفرصة للعنابي للضغط بكل هجومه على مرمى الخصم ونجح بالفعل في ادراك التعادل في الدقيقة 63 عن طريق المدافع عبد الكريم حسن من ضربة ركنية غيرت اتجاهها إلى داخل الشباك.

وتمكن عبد الكريم حسن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72 عبر تسديدة قوية عجز الحارس الصيني عن التصدي لها.

وأحرز اللاعب البديل احمد علاء الهدف الثالث للعنابي في الدقيقة 82 بعد دقيقتين فقط من نزوله إثر هجمة منظمة قادها المتألق علي اسد ومرر الكرة الى عفيف الذي وضعها على طبق من ذهب امام احمد علاء ليسجل دون عناء في الشباك.