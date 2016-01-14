كأس آسيا تحت 23 عاماً: الأردن يتغلب على فيتنام

سجل المنتخب الأردني بداية قوية في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما المقامة في قطر وفاز على نظيره فيتنام /3 1 الخميس على ستاد سحيم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في البطولة المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو.

وتقمص بهاء فيصل دور البطولة في منتخب النشامى وسجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 37 و72 وأضاف عمر مناصرة الهدف الثاني في الدقيقة 68 فيما جاء الهدف الوحيد لفيتنام بتوقيع دو دوي مانه في الدقيقة .87

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأحد المقبل حيث تلتقي الأردن مع الإمارات على ستاد سحيم بن حمد، وفيتنام مع أستراليا على ستاد حمد الكبير

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية، فيما تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى للبطولة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو التي تقام في آب/اغسطس المقبل.