كأس آسيا تحت 23 عاماً: فوز سوريا على الصين

فازت سوريا على الصين 3-1 الجمعة في الدوحة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، ضمن مسابقة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 23 سنة) لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الصيني بواسطة لياو ليشينغ (21)، وعادلت سوريا من ركلة جزاء تسبب بها دو جيا وطرد، ونفذها عمر خريبين بنجاح (45).

وفي الشوط الثاني، استغل المنتخب السوري النقص العددي واضاف هدفين سجلهما خريبين (54) ومحمود البحر (83).

وتلعب لاحقا اليوم قطر مع إيران.

وأبقت سوريا التي خسرت أمام إيران صفر-2 في الجولة الاولى على آمالها في المنافسة، فيما ودعت الصين نظريا بعد ان منيت بخسارتها الثانية بعد الأولى امام قطر بالنتيجة ذاتها (1-3).

وفي الجولة الثالثة الاخيرة الاثنين المقبل، تلعب سوريا مع قطر، وايران مع الصين.

ويتأهل الاول والثاني عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي، على ان يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستُقام الصيف المقبل في ريو دي جانيرو بالبرازيل.