الزمالك المصري يعلن تعاقده مع الزامبي مايوكا

أعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري لكرة القدم، تعاقده مع المهاجم الدولي الزامبي إيمانويل مايوكا، من نادي متز الفرنسي من الدرجة الثانية.

وأعلن وكيل اللاعب أنه سيصل إلى القاهرة الثلاثاء المقبل، وقام الزمالك بقيده في القائمة الإفريقية المشاركة في دوري الأبطال.

وأشاد المدرب أحمد حسام "ميدو" بصفقة التعاقد مع مايوكا، موضحا أن الجهاز الفني اختار اللاعب المناسب الذي سيفيد الفريق فنيا فى الفترة المقبلة.

وأضاف ميدو لموقع النادي أن مايوكا لعب في دوريات كبيرة فى أوروبا، وسيكون إضافة للزمالك بسبب امتلاكه الخبرات الكبيرة والقدرات الفنية والبدنية المميزة.

وحمل مايوكا (25 عاما) الوان كابوي ووريرز (2006-2008)، ماكابي تل ابيب الاسرائيلي (2008-2010)، يونغ بويز السويسري (2010-2012)، ساوثهامتون الانكليزي (2012-2015) الذي اعاره الى سوشو الفرنسي قبل انتقاله الى متز الفرنسي (2015).

وأحرز مايوكا (12 هدفا في 56 مباراة دولية) لقب كأس امم افريقيا 2012.