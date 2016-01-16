القادسية الكويتي يمطر شباك الجهراء بعشرة أهداف

سجل فهد الأنصاري ثلاثة أهداف، خلال فوز ساحق للقادسية على الجهراء 10-صفر في الدوري الكويتي لكرة القدم الجمعة.

كما سجل المهاجم السوري فراس الخطيب ثلاثية أخرى، ليقود العربي للفوز على الصليبخات 4-1 في وقت سابق اليوم.



وتصدر القادسية بطل الكويت 16 مرة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة من 12 مباراة بفارق الأهداف عن الكويت حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي سيلعب مع خيطان غدا السبت.



وسجل القادسية ثلاثة أهداف في الشوط الأول قبل أن يمطر شباك مضيفه بسبعة أهداف أخرى في الشوط الثاني.



وساهم بدر المطوع بهدفين مثل فيصل عجب بينما أحرز كل من محمد الفهد وعبد العزيز المشعان هدفا واحدا وسجل أيضا حارس الجهراء وليد وارد هدفا بالخطأ في مرماه.



وتوقف رصيد الجهراء صاحب أسوأ دفاع في الدوري عند 11 نقطة في المركز العاشر.



وبفضل ثلاثية الخطيب وهدف آخر لمحمد جزاع رفع العربي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع مقابل 11 للصليبخات في المركز الثامن.

