كأس آسيا تحت 23 عاماً: اليابان أول المتأهلين لدور الـ8

تأهل المنتخب الياباني بجدارة إلى الدور الثاني "دور الثمانية" في بطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما، بفوزه الكبير 4 -صفر على نظيره التايلاندي السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في قطر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة ريو دي جانيرو 2016.

وحقق المنتخب الياباني انتصاره الثاني على التوالي، ليعزز صدارته للمجموعة برصيد ست نقاط ويحجز مقعده في الدور الثاني فيما تجمد رصيد المنتخب التايلاندي عند نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف نظيره السعودي، الذي يلتقي منتخب كوريا الشمالية اليوم في المباراة الثانية بالمجموعة.

واستهل المنتخب التايلاندي المباراة اليوم بشكل جيد وحصل على ضربة جزاء أضاعها تايتفان بانجشان في الدقيقة السابعة.

ورد المنتخب الياباني بقوة عبر أربعة أهداف سجلها موساشي سوزوكي وشينيا ياجيما في الدقيقتين 27 و49 ويويا كوبو في الدقيقتين 75 و84 من ضربة جزاء ليكون المنتخب الياباني أول المتأهلين لدور الثمانية بالبطولة.