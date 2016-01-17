الإمارات والأردن يتقاسمان الصدارة بتعادل سلبي

أرجأ المنتخب الإماراتي تأهله للدور الثاني ببطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما لكرة القدم، حتى الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول وذلك بتعادله السلبي مع نظيره الأردني الأحد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في قطر والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية القادمة ريو دي جانيرو 2016.

وحافظ الفريقان على فرصتهما قوية في التأهل سويا للدور الثاني "دور الثمانية" بعدما حصد كل منهما نقطة من مباراة اليوم ليرفع رصيده إلى أربع نقاط حيث يقتسمان صدارة المجموعة ويتفوق المنتخب الأردني بفارق الأهداف فقط.

ويستطيع المنتخبان العبور سويا بعيدا عن الحسابات المعقدة في حال انتهاء مباراتي الأردن أمام أستراليا والإمارات أمام فيتنام في الجولة الأخيرة بالتعادل أو على الأقل عدم فوز أستراليا على الأردن بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى.

وكان المنتخب الأسترالي تغلب على نظيره الفيتنامي 2 -صفر في وقت سابق اليوم، لينعش الفريق الأسترالي آماله في التأهل لدور الثمانية فيما خرج المنتخب الفيتنامي من صراع التأهل بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.