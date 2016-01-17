سلمان آل خليفة: تصريحات علي بن الحسين "صدمتني"

أكد الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه مندهش للتعليقات التي صدرت من قبل الأمير علي بن الحسين منافسه في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" القادمة، بسبب توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الافريقي "كاف" أمس الأول الجمعة بالعاصمة الرواندية كيجالي.

واوضح الشيخ سلمان في بيان اعلامي حصلت وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) على نسخة منه انه: "مؤتمن على مصالح الاتحاد الاسيوي ولن يتردد باتخاذ اي اجراءات في هذا الاطار"، مشيرا: "بصفتي رئيسا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فإن إحدى المهام المناطة بي تتمثل في تنمية فرص تبادل المعرفة والخبرات بالنسبة للاتحاد الآسيوي حول العالم، وإرساء علاقات وروابط متينة مع الاتحادات القارية بما يعود بالخير والفائدة على كرة القدم الآسيوية".

وأضاف: "بناء على تلك القناعة، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقع مذكرات تفاهم مشابهة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك مع اتحادين آخرين هما: الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، ولهذا فإنني مندهش من تعليقات صديقي الأمير علي بن الحسين، التي لا أساس لها وغير صحيحة على الإطلاق".

وبدأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والكاف محادثات حول اتفاقية تعاون بين الجانبين في شهر مايو 2015، وذلك عندما التقى أمناء العموم للاتحادين بمدينة زيوريخ السويسرية.

وقد صيغت مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في مدينة كيجالي الجمعة الماضي على امتداد شهور من المفاوضات، وهي تنص على تبادل المعلومات والخبرات وإطلاق مسابقات عالية المستوى؛ علاوة على عقد برامج فنية تنموية مشتركة، كما أنها تشمل عدة مجالات كالتدريب والتحكيم وكرة القدم للشباب وكرة القدم للسيدات والنزاهة والإدارة والتسويق والإعلام، إضافة الى التقنيات المبتكرة.

واصدر بعدها الامير علي بن الحسين بيانا يطالب فيه لجنة الانتخابات الدولية بإجراء تحقيق للتأكد من سلامة اجراءات الاتفاقية وموعدها.

وقال الأمير علي أن توقيت الاتفاق قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية للفيفا الشهر المقبل، "تبدو محاولة صارخة لتشكيل كتلة تصويتية".

وأشار الأمير علي إلى أنه ارسل خطابا إلى اللجنة المعنية بالانتخابات في الفيفا للمطالبة بفحص الاتفاق بين الكاف ونظيره الاسيوي.

وقال: "أشعر بالقلق بسبب وجود محاولة لانتهاك لوائح الانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية للفيفا".

وأضاف: "ينبغي توجيه الاسئلة، هل تمت الموافقة على مذكرة التفاهم من قبل اعضاء اللجنة التنفيذية في الاتحادين الاسيوي والافريقي، وهل أن وقت الاعلان قبل الانتخابات الرئاسية، مقبول؟".

وأوضح: "الآن وأكثر من أي وقت مضي، يظهر هذا الاستغلال الواضح لموارد الاتحاد للعالم أن تصرفات الأفراد للمساس بسمعة الفيفا يجب ان تتوقف".

وترشح الشيخ سلمان آل خليفة لرئاسة الفيفا في أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي، وذلك بعد ما يزيد عن خمسة أشهر من إطلاق المفاوضات مع الكاف في زيوريخ، وكذلك بعد انقضاء وقت طويل على توقيع اتفاقية التعاون مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي في زيوريخ العام الماضي.

كما ترشح الأمير علي لخلافة السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا خلال الكونجرس الاستثنائي الذي سيعقد في 26 فبراير المقبل.

وخسر الأمير علي 40 عاما، في مواجهة بلاتر 79 عاما، خلال الانتخابات الرئاسية الماضية للفيفا في مايو الماضي، ولكن بعد اربعة ايام فقط أعلن بلاتر انه سيتنحى عن منصبه، قبل أن يتعرض لعقوبة الإيقاف 8 سنوات من قبل لجنة القيم بالفيفا.