المغربي نور الدين امرابط ينضم إلى واتفورد

تعاقد واتفورد الانكليزي مع الجناح المغربي نور الدين امرابط من ملقا لاسباني، وذلك بحسب ما اعلن فريق الدوري الممتاز.



ووافق امرابط (28 عاما) الذي لعب مع فينلو وايندهوفن الهولنديين وغلطة سراي التركي قبل الالتحاق بملقا عام 2014، على عقد انتقاله الى واتفورد لمدة ثلاثة اعوام وهو سينضم الى فريق المدرب الاسباني كيكي سانشيس فلوريس بعد مباراة اليوم الاثنين ضد سوانسي سيتي في الدوري الممتاز.



وسيكون واتفورد الفريق السابع الذي يدافع عنه اللاعب المغربي المولود في هولندا والذي لعب مع منتخب "الطواحين" لدون 21 سنة قبل ان يقرر ارتداء قميص بلده الام اعتبارا من 2011.