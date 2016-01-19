"زيزو" ينفي تولي حسام البدري تدريب الأهلي المصري

رفض عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي المصري استباق الحديث حول اسم المدير الفني الجديد للفريق الأول بعد رحيل البرتغالي جوزيه بيسيرو عن تدريب الفريق وتأجيل الحديث حول هذا الموضع لحين الانتهاء من مباراتي الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

ونفى زيزو خلال جلسة جمعته بالصحفيين الثلاثاء بمقر النادي ما تردد حول تولي حسام البدري مهمة تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة مشيرا الي أنها مجرد اجتهادات من البعض.

ورفض زيزو التعليق على أي سؤال حول المدير الفني مكتفيا بقوله :"إن ملف المدير الفني الجديد قيد الدراسة حتي الأن".

وأشار إلي أن في حال تلقيه عرضا لتدريب الفريق فإنه سوف يدرس الامر جيدا لافتا الى ان كافة الأمور مؤجلة لما بعد لقاء الاتحاد المقبل المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وينتظر أن يقود زيزو الفريق في مباراته غدا أمام الإسماعيلي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

وتحدث زيزو عن مباراة فريقه أمام الإسماعيلي غدا الأربعاء قائلا :" المباراة صعبة بكل تأكيد نظرا لتقارب مستوى الفريقين فنيا وبدنيا".

وأضاف أن رحيل بيسيرو لن يؤثر على الفريق وهو ما أكده للاعبون في اجتماعه معهم صباح اليوم والذي استمر لما يقرب من نصف ساعة مؤكدا على أنه لم يتحدث في اية أمور فنية واكتفي بالحديث حول صعوبة الموقف والمعدن الحقيقي للاعبي الأهلي الذي يظهر في هذه الأوقات ، خاصة وأن القرار كان مفاجئا للجميع.

وأشار إلى انه مضطر للتعامل مع الغيابات الكثيرة التي يعانى منها الفريق وأنه ينظر إلى الموقف بسلبياته وإيجابياته مشددا على قدرته على التعامل مع كل الظروف الصعبة وتهيئة اللاعبين للمباراتين المقبلتين.

ونفى زيزو ما تردد حول وجود خلافات مع بيسيرو وهو ما أدى إلى طلب الأخير للرحيل قائلا:" التفاهم كان سائدا بيننا في كافة الجوانب الادارية فيما عدا رحيل الغاني جون انطوي تجنبا للخسارة المادية الى كانت ستقع على النادي وهو ما تفهمه بيسيرو جيدا واقترح اعارة اللاعب خاصة وأنه كان يري في إعارة الثنائي محمد حمدي زكي وجون انطوي مكاسب سوف تعود على مستواهما الفني علي المدي البعيد".

واوضح زيزو انه حاول إستعادة محمد حمدي زكي، الذي اعير لفريق سموحة مؤخرا، ولكن سموحة تمسك باللاعب.