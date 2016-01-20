الأهلي يتغلب على الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري

ارتقى الأهلي إلى صدارة الدوري المصري لكرة القدم مؤقتا، عقب فوزه الثمين والصعب 1 / صفر على ضيفه الإسماعيلي في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة الأربعاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين عن المتصدر السابق الزمالك الذي يحل ضيفا على المصري في وقت لاحق اليوم.

في المقابل، تجمد رصيد الإسماعيلي عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

ورغم الغيابات العديدة التي ضربت الأهلي ومن أبرزها صالح جمعة ووليد سليمان وماليك إيفونا بسبب الإصابة، إلا أنه كان الطرف الأفضل في المباراة ليحصد ثلاث نقاط مستحقة في ظل سعيه لاستعادة لقب المسابقة الذي غاب عنه الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي الزمالك.

ولعب عبدالله السعيد دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45، ليستعيد الفريق الأحمر نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بتعادله 1/1 مع الداخلية.

ويعد هذا هو الفوز الأول الذي يحققه الفريق عقب رحيل مدربه البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي انتقل لتدريب فريق بورتو البرتغالي.

