لخويا يكتسح السد ويتوج بطلاً لسوبر قطر

ج فريق لخويا بلقب كأس السوبر القطري لكرة القدم إثر فوزه الكبير على السد 4 / 1 مساء الخميس على ملعب "حمد بن خليفة" بالنادي الأهلي.

وبذلك نجح لخويا ، الذي يدربه المدير الفني الجزائري جمال بلماضي ، في إحراز أولى ألقاب الموسم الجديد بعد أن سبق وتوج الفريق بثنائية الدوري وكأس قطر في العام الماضي.

وشهدت تشكيلتا الفريقين غيابات عديدة بسبب ارتباطات اللاعبين الدوليين مع المنتخب القطري (تحت 23 عاما) في كأس آسيا المؤهلة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 مما قلص الاختيارات الفنية لكلا المدربين.

ولم يقدم السد الأداء المنتظر منه خاصة وأن لاعبيه ارتكبوا العديد من الأخطاء الفردية لتهتز شباك الفريق بأربعة أهداف ، كما أهدر مهاجموه عددا من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بتغيير ملامح المواجهة.

وعلى الجانب الآخر ، أدى لاعبو لخويا بصورة متميزة خاصة في شوط المباراة الثاني الذي شهد تسجيل ثلاثة أهداف للفريق واستحواذا واضحا في أغلب فتراته.

وأحرز الأهداف الأربعة للخويا ، إسماعيل محمد في الدقيقة 18 ومحمد رزاق في الدقيقة 47 ونام تاي هي في الدقيقة 60 من ضربة جزاء وفلاديمير فايس في الدقيقة 87 ، بينما سجل مشعل الشمري هدف السد الوحيد في الد