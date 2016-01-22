الاتحاد الآسيوي يغرّم نيفيز بسبب "تغريدة"

عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم الجمعة، البرازيلي تياغو نيفيز لاعب الجزيرة الاماراتي الحالي والهلال السعودي السابق بالايقاف مباراة واحدة، مع ايقاف التنفيذ لمدة عامين في بطولات الاندية الاسيوية، وتغريمه ماليا بداعي "استخدام عبارات مسيئة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر".



وقالت اللجنة ان نيفيز "خالف المادة 57 من لائحة الانضباط في الاتحاد الآسيوي (نسخة عام 2014) بعدما قام بنشر عبارات مسيئة للحكم بمباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2015 بين الأهلي الإماراتي والهلال السعودي في 20 أكتوبر 2015".



واضافت: "قررت اللجنة تغريم اللاعب 25 ألف دولار وإيقافه مباراة في بطولات الأندية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على أن يتم تعليق عقوبة الإيقاف لمدة عامين".

"في حالة ارتكاب اللاعب لمخالفات للائحة الانضباط خلال العامين المقبلين فإنه سيتم تلقائيا إعادة فرض عقوبة الإيقاف مباراة وكذلك في حالة إعادة ارتكاب المخالفة فإنه سيتعرض لعقوبات أشد".



وكان نيفيز كتب وقتها على تويتر: "انا فخور للغاية بالهلال الذي لعب ضد الأهلي والحكم. كيف يمكن الفوز بهذه الطريقة".



وفاز الأهلي على الهلال 4-3 في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي قبل ان يخسر امام قوانغتشو ايفرجراند الصيني في النهائي