حرمان سيف سلمان من تمثيل العراق مدى الحياة

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، حرمان لاعب المنتخب الأولمبي سيف سلمان من تمثيل المنتخبات العراقية مدى الحياة، لمغادرة مقر البعثة في الدوحة حيث تقام كأس آسيا دون 23 عاما والعودة إلى بغداد.

وأوضح رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود في تصريحات صحافية السبت، أن لجنة الطوارئ في الاتحاد وبعد التشاور مع مدرب المنتخب الأولمبي غني شهد قررت "استبعاد اللاعب سيف سلمان من صفوف المنتخب وحرمانه من تمثيل المنتخبات العراقية مدى الحياة لإصراره على مغادرة مقر البعثة في الدوحة والعودة الى بغداد".

وأوضح: "اللاعب سيف سلمان غادر مقر وفد المنتخب الاولمبي مساء أمس الجمعة، وتلقيت اتصالا من مدرب المنتخب غني شهد حول ذلك أكد فيه الأخير ان عدم الزج به في تشكيلة المنتخب أمام الإمارات اليوم يقف وراء ذلك".

ويلتقي منتخبا العراق والامارات اليوم في ربع نهائي البطولة الاسيوية.

وأضاف مسعود: "لقد طلبت من اللاعب المذكور أن يتراجع عن قراره لحاجة المنتخب إليه في الوقت الحاضر وحساسية مهمة المنتخب إلا انه إصر على المغادرة بحجة مرض ابنته التي تعاني من وجود فتحة في القلب على حد قوله، ولم يصغ أيضا إلى مطالبة المدرب بالبقاء مع البعثة والمغادرة بعد مواجهة الإمارات مساء اليوم".

ولفت رئيس الاتحاد العراقي إلى أن "إصرار اللاعب على المغادرة استدعى اتخاذ قرار بالتشاور مع المدرب ولجنة الطوارئ في الاتحاد بإبعاده عن مقر الوفد وحرمانه من تمثيل المنتخبات الوطنية مدى الحياة بعد أن توصلنا إلى حقيقة مغادرته تعود لعدم زجه في التشكيلة الأساسية في مباراة الإمارات".

واستغرب مسعود قائلا: "اللاعب سيف سلمان لم يطلب العودة إلى بغداد قبل الوحدة التدريبية مساء أمس وإنما بعدها، وإذا كان هناك من يقول أن اتخاذ قرار الإبعاد سيؤثر على باقي لاعبي الفريق فاني أؤكد بأنه لن يؤثر أبدا لان علاقة سيف بجميع اللاعبين ليست على ما يرام وقد يكون هذا سببا في عدم استدعائه سابقا لتمثيل المنتخب الأول".