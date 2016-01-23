كأس آسيا تحت 23 عاماً: كوريا الجنوبية إلى نصف النهائي

تأهل منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي لكرة القدم للدور قبل النهائي، من بطولة كأس أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو بعد فوزه على نظيره الأردني 1 -صفر السبت في دور الثمانية من البطولة.

ويدين المنتخب الكوري الجنوبي بهذا الفوز للاعبه مون تشانج جين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة .23

وبهذا الفوز يلتقي المنتخب الكوري الجنوبي مع نظيره القطري في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المنتخب القطري قد تأهل للدور قبل النهائي بعد فوزه على كوريا الشمالية 2-1 أمس الجمعة.

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية تأهل لهذا الدور بعد تصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط بينما تأهل منتخب الأردن لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط خلف المنتخب الإماراتي.

وضغط منتخب كوريا الجنوبية منذ بداية الشوط الأول في محاولة لإحراز هدف مبكر يربك حسابات المنتخب الأردني لذلك اعتمد المنتخب الكوري على شن الهجمات من الجانبين وإرسال كرات عرضية داخل منطقة الجزاء.

في المقابل حرص المنتخب الأردني على إغلاق كافة الطرق المؤدية لمرماه وتكتل أمام منطقة الجزاء واعتمد أيضا على شن هجمات مرتدة على مرمى المنتخب الكوري.

وكاد المنتخب الكوري أن يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليمنى داخل منقطة جزاء المنتخب الأردني ارتقى إليها كون تشانج هون ولعبها برأسه لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للحارس نور الدين بن عطية.

استمرت محاولات المنتخب الكوري وسط استبسال من مدافعي الأردن حتى جاءت الدقيقة 20 والتي شهدت فرصة هدف مؤكد للمنتخب الأردني عندما لعبت طولية خلف المدافعين لمحمود المرضي لكن جو سونج يون حارس كوريا خرج من منطقة الجزاء وأبعد الكرة قبل أن يقطعها إحسان حداد ويسددها بعيدا عن المرمى الخالي.

وجاء رد المنتخب الكوري قويا ففي الدقيقة 23 سجل مون تشانج جين الهدف الأول لمنتخب بلاده بعدما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء المنتخب الأردني فشل المدافعون في التعامل معها لتتهيأ أمام اللاعب الذي سددها بسهولة داخل المرمى.

استمرت محاولات كوريا الجنوبية بحثا عن إضافة هدف ثان وكاد هوانج هي تشان أن يسجل الهدف الثاني عندما انفرد من الناحية اليسرى بالحارس نور الدين بن عطية الذي تألق وأنقذ التسديدة.

وكاد المنتخب الأردني أن يتعادل في الدقيقة 36 عندما لعبت الكرة لإحسان الحداد داخل منطقة جزاء المنتخب الكوري الجنوبي ليسددها مباشرة باتجاه المرمى لكنها تصطدم بالشباك الخارجية للمرمى.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط سجالا بين الفريقين لكن دون أي خطورة تذكر على المرميين ليطلق الحكم صافرة نهاية هذا الشوط بتقدم كوريا الجنوبية على الأردن 1 -صفر.

ومع بداية الشوط الثاني ظهر المنتخب الأردني بشكل مغاير تماما عما ظهر عليه في الشوط الأول حيث فرض المنتخب الأردني سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى المنتخب الكوري الجنوبي الذي تراجع لوسط ملعبه في محاولة لامتصاص حماس لاعبو المنتخب الأردني.

وألغى الحكم هدفا للمنتخب الأردني في الدقيقة 68 بداع التسلل عندما لعبت كرة عرضية داخل منطقة جزاء المنتخب الكوري الجنوبي قابلها إحسان حداد بضربة خلفية مزدوجة ليقابلها بهاء فيصل بضربة رأسية داخل مرمى المنتخب الكوري لكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل فيصل.

حاول المنتخب الأردني بعدها إضافة هدف ثان واعتمد على التسديد من خارج منطقة الجزاء لكن تلك التسديدات كانت دائما ما تخرج بعديا عن المرمى أو تصل سهلة لجو سونج يون حارس المنتخب الكوري.

وفي الربع ساعة الأخير من المباراة كثف المنتخب الأردني من هجماته في محاولات أخيرة لإحراز هدف التعادل.. وعاب المنتخب الأردني تسرع مهاجميه في إنهاء الهجمة بالإضافة لتراجع المنتخب الكوري لوسط ملعبه للحفاظ على تقدمه.

وفشل المنتخب الأردني في تشكيل أي خطورة على المرمى في تلك الفترة ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز المنتخب الكوري 1 / صفر وتأهله للدور قبل النهائي من البطولة