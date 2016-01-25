اتحاد الكرة الجزائري يطالب الأندية بتقليص نفقاتها

دعا محمد روراوة رئيس اتحاد الكرة الجزائري رؤساء الأندية المحترفة إلى إطلاق مخطط عاجل يستهدف تقليص النفقات وضمان تسيير عقلاني للموارد المالية.

واجتمع روراوة برؤساء الأندية لبحث المسائل المتعلقة بحسن التسيير الإداري والمالي للأندية خاصة تسوية وضعياتها تجاه الضرائب وحقوق الاشتراك في الهيئات الاجتماعية بالنسبة للشركات المسيرة واللاعبين والموظفين.

وذكر الاتحاد الجزائري في موقعه الالكتروني أن روراوة أكد أن الوضعية المالية الحرجة لأغلبية الأندية تتطلب مخطط تطهير عاجل يستوجب تقليص النفقات وتسيير عقلاني للموارد المالية.

كما أشار إلى أن الاجتماع بحث الإجراءات القانونية الخاصة بموسم 2017/2016، حيث يتوقع أن تساهم بعض التدابير في تقليص الأعباء المالية للأندية من جهة، وتوحيد تسيير الموارد الإنسانية في إطار تشريعي مناسب ( عقد اللاعب والنظام الداخلي) من جهة أخرى.

