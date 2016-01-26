الاتحاد المصري يوقف ميدو مباراة واحدة

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري الثلاثاء إيقاف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام سموحة في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

كما قررت اللجنة إيقاف ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة 4 مباريات مع تغريمه 5 آلاف جنيه.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لمثله، وشهدت عقب نهايتها وقوع اشتباكات عنيفة بين الفريقين وحاول ميدو اقتحام غرفة ملابس سموحة والاعتداء على مدربه بينما حاول ميمي الاعتداء على حكم المباراة لاحتسابه ركلة جزاء للأبيض متهما إياه بالتواطؤ مع الخصم.