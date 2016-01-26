كوريا الجنوبية تقصي قطر وتصل إلى النهائي

تأهل منتخب كوريا الجنوبية لأولمبياد ريو دي جانيرو التي ستقام في أغسطس المقبل بعد صعوده للمباراة النهائية بكأس أمم آسيا للمنتخبات الاولمبية تحت 23 عاما اثر فوزه على المنتخب القطري 3 / 1 في الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم المنتخب الكوري الجنوبي بهدف سجله ريو سيونج وو في الدقيقة 48 وتعادل أحمد علاء للمنتخب القطري في الدقيقة 79 وأضاف كوان شانج هوون الهدف الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 89 قبل أن يختتم مون تشانج جين الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمنتخب الكوري الجنوبي.

وبهذا الفوز سيواجه المنتخب الكوري الجنوبي نظيره الياباني في المباراة النهائية يوم السبت المقبل.

وكان المنتخب الياباني قد ضمن تأهله للأولمبياد والصعود للمباراة النهائية من المسابقة بعدما فاز على العراق 2 / 1 في وقت لاحق من اليوم في الدور قبل النهائي.

ويلعب المنتخب القطري مع نظيره العراقي على المركزين الثالث والرابع والبطاقة الأخيرة المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو يوم الجمعة المقبل.

جاء الربع ساعة الاول من الشوط الاول سريعا من الطرفين وتبادلا الهجمات على المرميين ولكن دون تشكيل الخطورة المطلوبة . وشن المنتخب القطري هجماته من الناحية اليسرى في حين اعتمد المنتخب الكوري على الاختراقات من وسط الملعب.

وفي الربع ساعة التالي سيطر المنتخب القطري على مجريات اللعب لكنه فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب كوريا الجنوبية سوى في كرة واحدة فقط جاءت في الدقيقة 17 عندما لعبت ضربة حرة مباشرة داخل منطقة الجزاء فشل المدافعون في إبعادها لتتهيأ امام معز علي الذي سددها لكنها تصطدم بمدافعي كوريا الجنوبية وتخرج لضربة ركنية لم يستغلها مهاجمو المنتخب القطري.

وفي الربع ساعة الأخير انحصر اللعب في وسط الملعب بعدما نشط المنتخب الكوري الجنوبي وبادل المنتخب القطري السيطرة على مجريات اللعب ولكن لم تشهد هذه الفترة أيضا أي خطورة على المرميين ليطلق الحكم صافرة نهاية هذا الشوط فارضا التعادل السلبي بين الفريقين.

ورغم البداية القوية للمنتخب القطري في الشوط الثاني ومبادرته بشن الهجمات لكن المنتخب الكوري الجنوبي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 48 عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي المنتخب القطري ليخرج الحارس مهند نعيم من مرماه في محاولة لإبعاد الكرة لكن ريو سيونج وو تمكن من لعب الكرة قبل أن يبعدها الحارس لتسكن الكرة المرمى معلنة عن تقدم المنتخب الكوري بهدف نظيف.

وضغط المنتخب القطري في محاولة لتعديل النتيجة في الوقت نفسه بدأ المنتخب الكوري الجنوبي في استغلال هذا التقدم بشن هجمات مرتدة سريعة.

وكاد المنتخب الكوري الجنوبي ان يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 56 عندما تهيأت الكرة أمام كيم هيون على حدود منطقة جزاء المنتخب القطري ليسدد كرة أرضية قوية لكن الحارس مهند نعيم تألق وأمسك بالكرة.

حاول المنتخب القطري تعديل النتيجة وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى المنتخب الكوري الجنوبي.. وكاد علي أسد أن يتعادل للمنتخب القطري في الدقيقة 64 عندما لعب أكرم عفيف كرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها أسد بضربة رأسية لكن كيم دونج جون تألق وأبعد الكرة.

وأبقى مهند نعيم على حظوظ المنتخب القطري في التعادل في الدقيقة 69 عندما حول تسديدة كيم هيون لاعب المنتخب الكوري الجنوبي لضربة ركنية.

وأضاع أحمد علاء فرصة هدف مؤكد للمنتخب القطري في الدقيقة 74 عندما استلم الكرة داخل منطقة جزاء المنتخب الكوري من الناحية اليمنى لكنه سددها بجوار القائم.

وكنتيجة طبيعية للضغط القطري استطاع أحمد علاء أن يتعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 79 عندما لعب مصعب الخضير الكرة داخل منطقة جزاء منتخب كوريا الجنوبية من الناحية اليمنى قابلها أحمد علاء بتسديدة قوية فشل الحارس الكوري في التعامل معها لتسكن المرمى.

بعد الهدف أصبحت المباراة سجالا بين الفريقين بحثا عن إضافة الهدف الذي الثاني حتى استطاع المنتخب الكوري الجنوبي إحرازه في الدقيقة 89 عندما توغل لي سيول تشان من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية أرضية قابلها كوان تشانج هون بقدمه داخل المرمى.

ضغط المنتخب القطري بكامل صفوفه في محاولة لتعديل النتيجة لكن منتخب كوريا الجنوبية تمكن من احراز الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عندما توغل لي تشانج مين من الناحية اليسرى ومرر الكرة لمون تشانج جين الذي أصبح في مواجهة الحارس مهند نعيم ليضع الكرة لحظة خروج الأخير من مرماه ليطلق بعدها الحكم صافر نهاية المباراة معلنا فوز منتخب كوريا الجنوبية 3 / 1

