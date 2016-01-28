الاتحاد الآسيوي يصادق على قرارات لجنة المسابقات

قدم المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال اجتماعه الذي عقد الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، توصية من أجل عقد اجتماع للاتحادات الوطنية الأعضاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، لبحث مقترحات لجنة إصلاح في الاتحاد الدولي للعبة، والتي تم تقديمها في شهر ديسمبر 2015.

وتم خلال الاجتماع كذلك المصادقة على قرارات لجنة المسابقات والاجتماع الأول للجنة المنظمة لنهائيات كأس آسيا 2019 هذا الأسبوع في الدوحة، وكذلك قرارات اللجان الأخرى في الاتحاد.

وكانت لجنة الإصلاح في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي ترأسها العضو المستقل فرانسوا كارارد، وضعت ثلاثة عناصر أساسية من أجل إدارة الاتحاد الدولي في المستقبل.

وركزت هذه العناصر الأساسية على إحداث تغيير في ثقافة الإدارة بالاتحاد الدولي، وإصلاح الحوكمة، وكذلك توفير مشاركة أكبر للاتحادات الوطنية وأطراف اللعبة في صنع القرار.

وسوف يتم مناقشة هذه التوصيات من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء قبل الاجتماع القاري للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي سيعقد الشهر المقبل في زيوريخ، ثم ستصوت الاتحادات الوطنية على مقترح التغييرات في النظام الأساسي في الاتحاد الدولي خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا.

وأوضح معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن عملية الإصلاح مهمة جدا للاتحاد الدولي، وقال: هذه أوقات حرجة للاتحاد الدولي، وسوف نحتاج جميعا للعمل معا من أجل ضمان أن الاتحاد الدولي المستقبلي خضع للإصلاح بالطريقة المناسبة، ولهذا أقول أن الاتحاد الدولي يجب أن يتم إعادة تعريفه وإعادة هيكلته وإعادة تفعيله.

وتقدم الشيخ سلمان بالشكر إلى المكتب التنفيذي على دعمهم الواضح في حملته لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في نيودلهي بشهر نوفمبر الماضي.

وأضاف: "بفضل تشجيعكم كان بإمكاني دخول هذه الانتخابات عبر الدعم الكبير من اتحادي القاري، وهذا أمر يساعد حملتي بشكل كبير وجلي، أنا كنت ممتنا لإظهار الإجماع في دعمي من قبل هذا المكتب التنفيذي".

وتابع: "كنت على تواصل مستمر مع زملائي في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وفي الاتحادات القارية الأخرى وفي كافة أرجاء العالم، وكذلك قمت بعمل الكثير من الجولات خارج قارة آسيا".

وكشف معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: "تلقيت دعما كبيرا من كافة أرجاء العالم، وأنا سعيد بسير الحملة حتى الآن، ولهذا فإنني أدخل الشهر الأخير من الحملة بثقة حول مستقبل الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وانتهز أعضاء المكتب التنفيذي هذه الفرصة من أجل إعادة التأكيد على دعمهم الكامل للشيخ سلمان في حملة انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشددين على أهمية نجاحه لتطوير اللعبة في المنطقة.

كما أعرب المكتب التنفيذي على دعمه لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مؤخرا بين الاتحادين الآسيوي والأفريقي لكرة القدم، وذلك يوم 15 يناير في كيغالي عاصمة رواندا، معتبرين أنها اتفاقية مهمة ستساعد على تطوير كرة القدم في كلتا القارتين.

وأشاد الشيخ سلمان باللجنة المحلية المنظمة لبطولة آسيا تحت 23 عاما 2016 في قطر، على التنظيم المميز للبطولة التي بلغت مراحلها النهائية، وقال: "أود أن أهنئ جميع الاتحادات الوطنية المشاركة وكذلك اللاعبين، على منح النجاح لهذه البطولة".

وتابع: "كذلك أهنئ اليابان وكوريا الجنوبية اللتين لم تبلغا فقط المباراة النهائية، بل حجزتا مقعديهما في دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو، في حين سيتقابل العراق مع قطر المضيفة غدا وسيتأهل الفائز أيضا إلى ريو".