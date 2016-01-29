الاتحاد يكسب نجران بهدف مونتاري

واصل الاتحاد انتصاراته في دوري جميل السعودي للمحترفين بفوزه الصعب على ضيفه نجران 1-صفر على الملعب "الجوهرة" بجدة في ختام المرحلة 13 من المسابقة، وفي نفس الجولة تعادل كل من الخليج والفتح سلبياً بلا أهداف.

وقلص الاتحاد الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى 6 نقاط إذ رفع رصيده الى 30 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن الوصيف الأهلي، في حين بقي نجران على رصيده السابق 8 نقاط في المركز قبل الأخير.

وسجل هدف الاتحاد الوحيد لاعبه الغاني سولي مونتاري عند الدقيقة 36.

وبدأ الاتحاد المباراة مهاجماً ووضحت رغبته بتسجيل هدف مبكر يزيد الضغط على لاعبي نجران.

وكاد الاتحاد أن يفتتح التسجيل بعد مرور 6 دقائق حينما لعب الروماني سان مارتن تمريرة متقنة للمهاجم مختار فلاتة الذي واجه المرمى وسدد الكرة اصطدمت بالعارضة وذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 36 سجل الغاني سولي مونتاري هدف السبق للاتحاد حينما حول عرضية زميله عوض خريص في شباك الحارس عبدالعزيز تكروني.

وحاول نجران العودة إلى المباراة من خلال هجومه على مرمى الاتحاد وكاد لاعبه إبراهيم الزبيدي أن يخرج فريقه متعادلاً في الشوط الأول بعدما سدد كرة قوية أبعدها حارس الاتحاد عساف القرني بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد أفضليته وأجرى مدربه الروماني بيتوركا أول تغييراته حينما دفع بالمهاجم فهد المولد بديلاً للمهاجم محتار فلاتة.

وكاد المولد أن يسجل الهدف الثاني من أول لمسة حينما تلقى تمريرة ذكية من زميله عبدالفتاح عسيري الذي وضعه أمام المرمى إلا أن تسديدته ذهبت بعيداً عن الشباك.

وعند الدقيقة 67 أهدر البديل فهد المولد هدفاً محققاً حينما حول له الروماني سان مارتن كرة عرضية متقنة الا أنه وضعها برأسه خارج الخشبات الثلاث.

ولازم سوء الطالع المهاجم البديل فهد المولد حينما أهدر فرصته الثالثة بعدما تلقى تمريرة من زميله عبدالفتاح عسيري داخل منطقة الجزاء وواجه المرمى وسدد الكرة بعيداً عن مرمى الحارس عبدالعزيز تكروني.

وحاول نجران تسجيل هدف التعادل في الخمس دقائق الأخيرة بعدما كثف هجومه الا أنه فشل في الوصول الى مرمى الحارس الاتحادي عساف القرني.

وفي الوقت بدل الضائع أشهر حكم المباراة محمد الهويس البطاقة الحمراء لمدافع الاتحاد عوض خريص بسبب مخاشنته لاعب نجران أحمد عباس.

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