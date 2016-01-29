كافاشيان: أعد بتعديل استقبال السعوديين في إيران

أكد علي كافاشيان، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أن تعديل الجدول جاء لضمان عدم مواجهة الفرق السعودية مع الأندية الإيرانية حتى مارس المقبل، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه سيتم اختيار دولة محايدة لخوض تلك المواجهات، في حال عدم توصل إلى حل سياسي بين البلدين.

وقال كافاشيان لـ"في المرمى": "من وجهة نظري أعتقد أن الأمور السياسية بين البلدين سيتم حلها قريبا، أحب أن أفصل السياسة عن الرياضة، كرة القدم جميلة تجمع.. ومن الممكن أن تجمع الجميع تحت لواء اللعب الجميل والممتع".

وزاد القول: "تم تعديل الجدول لضمان عدم مواجهة الفرق السعودية مع الأندية الإيرانية حتى شهر مارس، ولكن اذا حلت المشاكل سياسيا سترجع الأمور إلى نصابها، وفي حال عدم حلها سيتم اختيار دولة محايدة للعب المباريات مثل الإمارات أو عمان أو قطر".



وعن المشاكل التي تواجه الأندية السعودية اثناء خوض مواجهاتها في إيران، أضاف: "ما يقال عن المشاكل التي تواجه الفرق السعودية غير صحيح، ممكن أنهم واجهوا حادثة أو اثنتين لكننا قمنا بحلها مباشرة، إيران تحتضن فرقا عديدة من الأردن وسوريا.. افغانستان.. أعلم ان الحديث اليوم معني بالأندية السعودية، ودائما نحاول ان نقدم لهم ضيافة مميزة وتسهيلات عديددة.. نحن نحب استضافتهم وتجمعنا امور كثيره منها ديانة الإسلام".