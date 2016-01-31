سلمان آل خليفة: رئاسة فيفا محصورة بيني وبين إينفانتينو

اعتبر البحريني الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة أن مرشحين فقط يمكنهما الفوز برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هما: هو شخصيا والسويسري جاني اينفانتينو.

وقال سلمان بن إبراهيم في حوار مع "فرانس برس" الأحد في الدوحة حيث حضر نهائي بطولة آسيا دون 23 عاما التي اختتمت السبت "اعتقد بان مرشحين اثنين فقط يمكنهما الفوز برئاسة الفيفا هما جاني اينفانتينو وأنا".

وأضاف "جاني لديه دعم الاتحاد الأوروبي، وأنا مرشح الاتحاد الاسيوي الذي دعمني أيضا، ومن خلال ما اسمع وما اشعر به اعتقد بأن الأمر محصور بيني وبينه".

وتجري انتخابات رئاسة الفيفا في زيوريخ في 26 فبراير المقبل.

ويتنافس الشيخ سلمان واينفانتينو مع ثلاثة مرشحين آخرين هم الأردني الأمير علي بن الحسين والفرنسي جيروم شامبانيي والجنوب افريقي طوكيو سيكسويل.

وتابع المرشح البحريني "ان اي مرشح يشعر بأنه غير قادر على تأمين العدد الادنى من الاصوات للمنافسة يجب ان ينسحب من السباق، وان لا يستعمل ترشيحه للمفاوضة على منصب معين، فيجب ان نكون واقعيين بشأن من يملك افضل الفرص للفوز بالرئاسة".

وعما إذا كان يتوقع انسحاب عدد من المرشحين قبل الانتخابات اجاب "اجل، اعتقد بان اثنين يمكن ان يعلنا انسحابهما"، من دون ذكر اسميهما.

وأعرب رئيس الاتحاد الاسيوي عن تفاؤله وثقته بامكانية الفوز، ملمحا الى مؤشرات ايجابية تجاهه من القارة الإفريقية.

وقال في هذا الصدد "انا متفائل ولدي الثقة بامكان الفوز برئاسة الفيفا، فمنذ تقديم ترشيحي ودخولي المعركة كنت ارى الاوضاع مشجعة، فما بالك وقد وصلنا الى مرحلة قريبة من الانتخابات، فالامور تسير نحو الافضل من يوم الى يوم".

وأوضح "خلال زياراتي الى افريقيا ولقاءاتي مع القيادات الرياضية فيها لمست ان هناك تفاهما وتجانسا بين الاتحادين القاريين، فمصالحنا واحدة، وسبق ان تحالفنا معا في السابق، فنحن ننسق معا منذ البداية على اساس المحافظة على مصالحنا، والمؤشرات حول امكانية حصولي على دعم القارة الافريقية ايجابية، لكن القرار النهائي يعود الى المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي".

وأعلن الاتحاد الإفريقي انه سيعلن موقفه من انتخابات رئاسة الفيفا في تيغالي في 3 فبراير.

وكان الاتحادان الاسيوي والافريقي وقعا قبل ايام مذكرة تعاون انتقدها المرشح الاردني الامير علي بن الحسين خصوصا في هذا التوقيت، لكن الشيخ سلمان اكد لاحقا ان الاتصالات بشأنها سبقت اعلان ترشيحه.