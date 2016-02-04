ثلاثية مبخوت تقود الجزيرة لاكتساح دبا الفجيرة

سجل علي مبخوت ثلاثة أهداف وصنع آخر، ليقود الجزيرة للفوز على ضيفه دبا الفجيرة 5-1 في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم الخميس.



وتأخر الجزيرة وصيف بطل الموسم الماضي، بهدف بوريس كابي لاعب ساحل العاج في الدقيقة 22 من متابعة جيدة لكنه رد بهدفين لمبخوت في الشوط الأول.



وافتتح الدولي الإماراتي الثلاثية في الدقيقة 32 بضربة رأس وبعد عشر دقائق أضاف هدفه الثاني بعدما تلقى تمريرة طويلة من البرازيلي تياغو نيفيز قبل أن يسدد في المرمى من داخل منطقة الجزاء.



وقبل نهاية الشوط الأول أضاع كابي فرصة لدبا من خطأ للدفاع لكنه أطاح بالكرة أعلى المرمى.



ومرر مبخوت كرة لزميله كينوين جونز القادم من ترينيداد وتوباجو ليسجل الهدف الثالث للجزيرة في الدقيقة 73 ثم أضاف يضيف البديل أحمد العطاس الهدف الرابع قبل النهاية بثلاث دقائق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.



واختتم مبخوت ثلاثيته في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما استغل خطأ مشتركا من دفاع وحارس دبا ليسدد في الشباك من داخل منطقة الجزاء.



ورفع الجزيرة رصيده إلى 19 نقطة من 17 مباراة في المركز التاسع بفارق نقطتين عن دبا الفجيرة صاحب المركز الثامن.



وسجل الأوزبكي عزيز بك حيدروف لاعب الشباب هدفا مبكرا بطريق الخطأ في مرماه ليخسر فريقه 1-صفر أمام بني ياس.



وأضاع الأسترالي مارك ميليجان ركلة جزاء لبني ياس الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس مقابل 23 نقطة للشباب صاحب المركز السابع.