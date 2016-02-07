مالودا: أرجوكم.. أعيدوا الجماهير إلى الملاعب المصرية

أعرب الفرنسي فلورن مالودا عن حزنه لإقامة مباريات الدوري المصري بدون جمهور لكن هذا لم يقلل من حماسه قبل خوض تجربة اللعب مع وادي دجلة.

وأعلن وادي دجلة الشهر الماضي تعاقده مع مالودا الذي سبق له التتويج بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي الإنجليزي في صفقة مفاجئة لمدة ستة أشهر ليصبح أشهر لاعب يمر بالدوري المصري.

وقدم وادي دجلة صاحب المركز 12 حاليا لاعبه الجديد والذي ساهم في وصول فرنسا لنهائي كأس العالم 2006 في ألمانيا قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام إيطاليا.

وأقر مالودا الفائز بالدوري في انجلترا وفرنسا مع تشيلسي وأولمبيك ليون على الترتيب بأنه لا يعرف الكثير عن الكرة المصرية وبأن مواطنه باتريس كارتيرون مدرب وادي دجلة الحالي لعب دورا بارزا في إقناعه بخوض "المغامرة."

وقال مالودا الذي يزور مصر للمرة الأولى "أنا سعيد لخوض هذه المغامرة تحت قيادة كارتيرون. وادي دجلة لا يصنف كفريق كبير ولم يفز ببطولة بعد لكن الإدارة منحتني الثقة وأريد المساعدة في هذا المشروع بخبراتي."

وأضاف اللاعب البالغ عمره 35 عاما "لا أعرف الكثير عن الكرة المصرية. أعرف فقط أن الأهلي والزمالك أكبر ناديين وأن مصر كانت بطلة لأفريقيا."

وعن اللاعبين المصريين الذين يعرفهم قال "اعتبر حسام حسن أسطورة بالنسبة لي. لعبت أيضا ضد أحمد حسام (ميدو) في فرنسا وأعرف (محمد) صلاح من الجيل الجديد."

وتابع مالودا الذي خاض آخر تجربة مع دلهي ديناموز الهندي "مسيرتي لم تنته بعد وأنا هنا للتعلم بجانب مساعدة النادي بخبراتي وأعتقد أن الدوري هنا صعب لأن معظم اللاعبين محليون.

"الاتصال الأول كان مع المدرب وهو من أقنعني بالفكرة. العلاقات الانسانية بالنسبة لي هي المعيار الأهم والأمر ليس متعلقا بالمال وأسعى لتحقيق الأهداف المطلوبة خلال ستة أشهر."

وأضاف "لم أخطط للعب في مصر. كنت أريد اللعب في أفريقيا بشكل عام أو في الأميركتين والبعض ربما لا يفهم المقصد من تجربتي."

وأشار مالودا إلى أنه رفض عرضا من ريال مدريد في 2007 من أجل الانضمام لتشيلسي رغم أن النادي الانجليزي لم يكن صاحب انجازات كبيرة آنذاك لكنه كان يؤمن بالمشروع.

وأوضح اللاعب الفرنسي "يملك ريال تاريخا أكبر لكنني اقتنعت بمشروع تشيلسي لأنه ينظر للمستقبل كما أن العلاقات الانسانية لعبت دورا في اختياري بالطبع وكذلك الحال مع وادي دجلة رغم اختلاف الظروف. إنه ناد حديث وطموح ويتطلع للمستقبل."

ورغم سعادته بحسن الاستقبال وإدراك شعبيته الكبيرة بين جمهور اللعبة في مصر أبدى مالودا خيبة أمل لمنع الحضور الجماهيري في المباريات لأسباب أمنية.

وتابع اللاعب السابق لطرابزون سبور "لعبت من قبل في تركيا واستمتعت بالشغف الجماهيري هناك لكنني حضرت مباراة لوادي دجلة بالأمس وشعرت بالحزن لغياب الجماهير وأتمنى التوصل لحل لهذا الأمر قريبا."

وتقام أغلب المباريات المحلية في مصر أمام مدرجات خالية منذ مقتل أكثر من 70 مشجعا للأهلي في أحداث عنف أعقبت مباراة في الدوري الممتاز في بورسعيد أمام المصري في فبراير 2012.

وبعد موافقة الأمن على عودة المشجعين للمدرجات في الموسم الماضي شهدت أول مباراة جماهيرية كبيرة مقتل نحو 20 مشجعا للزمالك بسبب التدافع أمام استاد الدفاع الجوي في ضواحي القاهرة قبل لقاء مع إنبي في فبراير 2015.

وقال مالودا "لا أخلط السياسة بالرياضة وكرة القدم تجمع العالم ولم أشعر هنا بعدم الأمان وأنا شخص ايجابي وواثق في صحة اختياري."

وشدد ماجد سامي مالك وادي دجلة على أن الدافع من التعاقد مع مالودا ليس تسويقيا فقط بل فنيا أيضا.

وقال سامي الذي رفض الكشف عن القيمة المالية للصفقة "وادي دجلة أول ناد مصري يطبق أسس الاحتراف بمعايير أوروبية وكنا ننوي منذ بداية الموسم التعاقد مع لاعب عالمي ذائع الصيت ليعطي خبراته للاعبين الشبان في فريقنا."

وأضاف "لم نفقد الأمل في بلوغ المربع الذهبي في الدوري كما نسعى للمنافسة على لقب الكأس ومالودا سيساعدنا على تحقيق الهدفين".