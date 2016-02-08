إيقاف بلماضي مدرب لخويا 3 مباريات

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد القطري لكرة القدم الاثنين، إيقاف الجزائري جمال بلماضي مدرب لخويا ثلاث مباريات، وتغريمه 50 ألف ريال قطري، بسبب تصريحاته عقب الخسارة أمام السيلية الجمعة الماضي.

وألحق السيلية الخسارة الأولى بلخويا حامل اللقب بعد ثمانية انتصارات متتالية في المسابقة بعدما تغلب عليه 3-2.

وخرج المدرب السابق لمنتخب قطر مطرودا الشوط الأول، لاعتراضه على أحد قرارات الحكم ولعب فريقه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 40 بعد طرد محمد عبدالله تريسور لحصوله على الإنذار الثاني.

وألقى بلماضي باللوم على حكم المباراة في خسارة فريقه الذي يحتل لخويا المركز الثالث برصيد 34 نقطة بفارق 14 نقطة عن الريان المتصدر.

وقال الاتحاد القطري عبر موقعه على الإنترنت: "جاء القرار بعد اجتماع لجنة الانضباط اليوم الاثنين وهو ما أدى لإيقافه مباراة واحدة ".

وأضاف: "كما تنص اللوائح على أنه يجوز معاقبة أي شخص من الأشخاص الملزمين بموجب هذه اللائحة إذا قام بالإدلاء بتصريحات علنية، تتنافى مع مصالح الاتحاد أو إدارة الدوري أو أي ناد، سواء كان ذلك في وسائل الإعلام أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا للمادة التاسعة".

وتابع: "لذلك واستنادا للمادة التاسعة من لائحة الانضباط تم فرض غرامة قدرها خمسون ألف ريال وإيقاف مباراتين لتصبح العقوبة المفروضة على المذكور إيقاف ثلاث مباريات وغرامة مالية".

وسيتابع بلماضي مواجهات لخويا أمام العربي والجيش والأهلي هذا الشهر من المدرجات.