الأهلي والزمالك يلتقيان في القمة رقم 111

تترقب جماهير كرة القدم المصرية ومتابعيها موعدا مع الإثارة والمتعة حين يقام الثلاثاء لقاء القمة رقم 111 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك باستاد "برج العرب" ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

ويتضمن سجل مواجهات الفريقين 39 انتصارا للأهلي، و25 للزمالك، بينما تعادل الفريقان في 46 مباراة.

وتنطلق المواجهة بعد أن شهدت الأيام الماضية جدلا واسعا بين الناديين حول ملعب المباراة، حيث طلب الزمالك إقامتها بالقاهرة، في حين تمسك الأهلي بإقامتها في برج العرب بالاسكندرية باعتباره صاحب حق اختيار الملعب، وانتهى النزاع على إقامتها باستاد برج العرب.

وتوجه الأهلي قبل يومين إلى الاسكندرية حيث بدأ معسكرا مغلقا بقيادة مديره الفني المؤقت عبدالعزيز عبدالشافي "زيزو" الذي يقود الفريق في ثاني لقاءات القمة بعدما نجح في حصد كأس السوبر المصري مؤخرا على حساب الزمالك.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة القمة: شريف إكرامي وأحمد عادل عبدالمنعم ومسعد عوض ومؤمن زكريا وأحمد فتحي وأحمد حجازي وماليك ايفونا وأحمد الشيخ وحسين السيد ورمضان صبحي وعبدالله السعيد وحسام عاشور وسعد سمير وصبري رحيل ومحمد هاني ورامي ربيعة وجون انطوى وعمرو السولية وحسام غالي وصالح جمعة وأحمد ربيع الشيخ وباسم علي ومحمد نجيب وأحمد حمدي وعمرو جمال .

بينما استبعد زيزو الثنائي عماد متعب، بسبب العقوبة الموقعة عليه، ووليد سليمان للإصابة.

ويسعى الأهلي، المتصدر الحالي للدوري برصيد 35 نقطة، إلى الفوز بالقمة لتوسيع فارق النقاط الذي يفصله عن الزمالك صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط لإنهاء الدور الأول من المسابقة منفردا بقمة الترتيب العام في خطوة نحو استعادة اللقب الذي فقده بالموسم الماضي.

وركز زيزو خلال التدريبات الأخيرة على تفادي تكرار الأخطاء التي وقع فيها الفريق مؤخرا وأبرزها إهدار الفرص السهلة من قبل عدد من اللاعبين مثل رمضان صبحي وعمرو جمال وجون أنطوي بالإضافة إلى علاج مشكلات تمركز المدافعين.

وعقد زيزو جلسة مع اللاعب الشاب رمضان صبحي حذره خلالها من تكرار الوقوف على الكرة حتى لا يتسبب في أزمة بين الفريقين مثل التي كادت أن تنشب في لقاء كأس السوبر بالإمارات مشددا بضرورة الالتزام بالروح الرياضية ومراعاة مشاعر الخصم.

وأكد المدير الفني للأهلي ثقته في قدرة لاعبيه على تحقيق الفوز بالقمة وإسعاد الجماهير بالإضافة إلى الهدف الأهم وهو العامل المعنوي الذي سيعود على الفريق في بقية مشواره نحو استعادة درع الدوري.

وأوضح زيزو خلال تصريحاته للصحافيين أن القوة الضاربة للأهلي باتت جاهزة للمباراة خاصة بعد شفاء المصابين ايفونا وصالح جمعة وانضمام حسام عاشور وباسم علي للمعسكر مما يرجح كفة الأحمر للفوز بالمباراة.

وكشف زيزو عن إعداده لمفاجأة خططية بهدف إرباك الغريم التقليدي وتسهيل مهمة الأهلي في إحراز هدف مبكر والسيطرة على اللقاء منذ بدايته.

واختتم المدير الفني للأهلي تصريحاته قائلا :"مباراة القمة دائما ما تكون من نصيب الفريق الأفضل من الناحية الخططية والجاهزية البدنية وهو ما يتفوق به الأهلي حاليا".

في المقابل، يسعى الزمالك حامل اللقب وصاحب المركز الثاني حاليا برصيد 31 نقطة إلى تقليص فارق النقاط قبل انتهاء الدور الأول للدوري من أجل تسهيل مهمته في استعادة الصدارة مع بداية الدور الثاني أملا في الحفاظ على الدرع.

واستدعى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك 19 لاعبا لخوض مباراة القمة بالاسكندرية هم : أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم جنش وعمر صلاح وعلي جبر وأحمد دويدار وحمادة طلبة وعمر جابر وحازم إمام ورمزي خالد وإبراهيم عبد الخالق ومعروف يوسف وأحمد توفيق وأيمن حفني ومصطفي فتحي ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومحمود كهربا وأحمد حمودي وباسم مرسي وأحمد حسن مكي.

واستبعد ميدو لاعب بوركينا فاسو محمد كوفي للإيقاف بعد طرده في مباراة الإسماعيلي ومحمد إبراهيم وطارق حامد للإصابة ، بالإضافة إلى الزامبي إيمانويل مايوكا ومحمد سالم ومحمد عادل جمعة وباهر المحمدي والثلاثي الشاب محمود براني ومحمد خليفة ومحمود خالد شيكا لأسباب فنية.

وكشف المدير الفني للزمالك خلال تصريحاته الصحفية عن إعداده ثلاث مفاجآت للأهلي خلال مباراة القمة تتعلق جميعها بالنواحي الخططية والفنية مشيرا إلى أن هناك عدد من اللاعبين سيتم الدفع بهم في مراكز مختلفة عن تلك التي اعتادوا اللعب بها طوال الموسم.

وأوضح ميدو أنه درس مفاتيح لعب الأهلي وأبرزها رمضان صبحي وعبد الله السعيد وصالح جمعة وحسام غالي مشيرا إلى أنه سيضع العقبات أمام هؤلاء اللاعبين لإفساد هجمات الأهلي.

وأكد أن مستوى الفريقين خلال المباريات الأخيرة لا يمكن اعتباره مقياسا لمباراة القمة.

وقال ميدو :"أعلم جيدا كيفية الفوز على الأهلي ونقاط الضعف التي سيتم استغلالها لإمطار شباكه بالأهداف المبكرة من أجل استعادة ثقة جماهيرنا في قدرتنا على الاحتفاظ بدرع الدوري للموسم الثاني على التوالي".

ويدير المباراة طاقم تحكيم مجري بقيادة فيكتور كاساي ويعاونه فينسل توس مساعد أول وجورجي رنج مساعد ثاني وآدم فارلكاس حكم رابع.