الأهلي يتجاوز الزمالك بهدفي إيفونا وجمال

عزز فريق الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد الفوز على غريمه التاريخي الزمالك /2صفر الثلاثاء في مباراة القمة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب في الاسكندرية ضمن المرحلة السابعة عشر من المسابقة.

وتقدم المهاجم الجابوني ماليك ايفونا بهدف للأهلي في الدقيقة 57 بعد مجهود فردي رائع من منتصف الملعب حيث راوغ ثلاثة من مدافعي الزمالك قبل أن يسدد كرة قوية في شباك الحارس احمد الشناوي.

وأضاف البديل عمرو جمال الهدف الثاني للأهلي قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة بعد مجهود رائع من رمضان صبحي الذي مرر كرة ساحرة داخل منطقة الجزاء لم يجد معها المهاجم الشاب أي صعوبة في هز الشباك.

وعزز الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة بفارق سبع نقاط امام أقرب ملاحقيه الزمالك حامل اللقب.