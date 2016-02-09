بونيدكور الأوزبكي والجيش القطري إلى دور المجموعات

المصدر: الدوحة - د ب أ

ودع فريق الشباب الإماراتي مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم مبكرا بعد بخسارته أمام مضيفه بونيودكور الأوزبكي صفر/ 2 اليوم الثلاثاء في الدور الفاصل المؤهل للبطولة، كما تأهل فريق الجيش القطري بعد فوزه على نفط طهران 2-صفر في ملعبه بإيران.

وتقدم إلدور شومورودوف بهدف لبونيودكور بعد مرور دقيقتين من بداية المباراة ثم أضاف شومورودوف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة .35

وتأهل بونيودكور إلى دور المجموعات وسيلعب في المجموعة الثانية التي تضم النصر السعودي ولخويا القطري وزوب اهان الإيراني.

وتأهل بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي إلى دور المجموعات بعدما تغلب على هانوي الفيتنامي /3صفر.

وسجل شيم دونج وون أهداف الفوز الثلاثة لصالح بوهانج في الدقائق 35 و62 و.84

وسيلعب بوهانج ستيلرز في المجموعة الثامنة من دور المجموعات، إلى جانب قوانجتشو ايفرجراند الصيني حامل اللقب وسيدني الأسترالي وأوراوا ريد دايموندز الياباني.

كما حجز نادي طوكيو الياباني مقعده في دور المجموعات بعد فوزه الساحق على ضيفه تشونبوري التايلاندي 9 /صفر.

وسيلعب طوكيو في المجموعة الخامسة من دور المجموعات، إلى جانب تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وجيانجسو الصيني وبيكامكس بينه دونج الفيتنامي.

ولحق نادي شاندونج لونينج الصيني بركب المتأهلين إلى دور المجموعات بعد فوزه على مضيفه أديلايد يونايتد الأسترالي 2 / 1 .

وسيلعب أديلايد في المجموعة السادسة من دور المجموعات، إلى جانب سانفريس هيروشيما الياباني وسيول الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلاندي.

وتأهل شنغهاي اس آي بي جي الصيني إلى دور المجموعات بعدما تغلب على ضيفه موانج ثونج يونايتد التايلاندي 3 /صفر.

وصعد شنغهاي إلى المجموعة السابعة من دور المجموعات، إلى جانب ملبورن فيكتوري الأسترالي وجامبا أوساكا الياباني وسوون سامسونغ بلو وينجز الكوري الجنوبي.