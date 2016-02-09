مرتضى منصور يقيل ميدو من تدريب الزمالك

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إقالة المدير الفني أحمد حسام "ميدو" بعيد الخسارة أمام غريمه الاهلي صفر-2 اليوم الثلاثاء في ختام المرحلة السابعة عشرة.



وشمل قرار الاقالة حازم إمام، مدير الكرة في النادي الحائز على لقب دوري بلاده.



واسندت المهمة الى محمد صلاح المدرب العام ليصبح المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.



وكان مجلس إلادارة كلف نجمه بقيادة الفريق الأول خلفا للبرازيلي ماركوس باكيتا مطلع يناير، وحازم امام مديرا للكرة وابقى على محمد صلاح فى منصب المدرب العام.

