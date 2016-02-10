بادو الزاكي يترك تدريب منتخب المغرب

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الاربعاء انفصاله بالتراضي عن بادو الزاكي مدرب المنتخب الوطني عقب اجتماع لمجلس الادارة.



وقال الاتحاد في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "بعد الاطلاع على مجموعة من التقارير التقنية التي أعدت من طرف الإدارة التقنية الوطنية وبعد نقاشات مستفيضة خلص الاتحاد إلى اتفاق مع المدرب بادو الزاكي .. انه من مصلحة الطرفين إنهاء العقد بالتراضي مما يتيح إعادة النظر في استراتيجية عمل المنتخب الأول والبحث عن السبل الكفيلة لإرجاعه إلى سكته الصحيحة."



واضاف البيان ان القرار جاء "بعد اكثر من 20 شهرا على رأس الطاقم التقني للمنتخب الأول وعدم الاستقرار الذي طبع اختيارات الناخب الوطني السيد بادو الزاكي والتذبذب في النتائج بين المباريات الودية والرسمية وما صاحبها من ردود فعل متخوفة من مستقبل الأسود بالإضافة إلى توتر العلاقة بين عناصر الطاقم التقني للمنتخب."



وقالت مصادر في الاتحاد المغربي رفضت الكشف عن اسمها إن المدرب القادم لأسود الأطلس هو الفرنسي هيرفي رينار المقال مؤخرا من تدريب ليل الفرنسي والمدرب السابق لزامبيا وساحل العاج.



