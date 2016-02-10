شارابوفا تنسحب من بطولة الدوحة

اضطرت النجمة الروسية ماريا شارابوفا للانسحاب من المشاركة في بطولة الدوحة للتنس، التي تنطلق في العاصمة القطرية بعد أيام، بسبب استمرار آلام الإصابة في الذراع والتي عانت منها لأشهر.

وكانت شارابوفا قد انسحبت أيضا من المشاركة في بطولة بريسبين في بداية يناير الماضي وخرجت من دور الثمانة ببطولة أستراليا المفتوحة أمام الأميركية سيرينا وليامز، وبعدها غابت عن المواجهة التي خسرتها روسيا أمام هولندا في كأس الاتحاد لفرق تنس السيدات.

وقالت شارابوفا في بيان "للأسف لن أستطيع المشاركة في بطولة قطر توتال المفتوحة بسبب الإصابة في الذراع اليسرى. أتمنى للجنة المنظمة ولكل الجماهير الرائعة في الدوحة قضاء بطولة جيدة وأتمنى المشاركة في العام المقبل".

وبدأت معاناة شارابوفا، الفائزة بلقب بطولة الدوحة مرتين آخرهما في 2008 ، من الإصابة منذ أشهر حيث كانت قد انسحبت من بطولة ووهان المفتوحة للتنس في الصين في سسبتمبر الماضي.