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الديوان الملكي الهاشمي يشيد بما يقدمه الأمير علي

المصدر: العربية.نت
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أشاد الديوان الملكي الهاشمي، بما يقدمه الأمير علي بن الحسين، المرشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسعيه الحثيث في تغيير وإصلاح فيفا، مقدما في الوقت ذاته شكره لكافة الاتحادات التي أعلنت خلال وقت سابق عن دعمها في انتخابات المقعد الدولي.

وكتب الديوان الهاشمي عبر صفحته الرسمية في تويتر: "أخي سمو الأمير علي، فخور بما تسعى له من تغيير وإصلاح في الفيفا، ونشكر أصدقاءنا من مختلف الدول والاتحادات لدعمهم، أتمنى لك التوفيق".

ويتنافس خمسة مرشحين في انتخابات المقعد الدولي، التي ستجرى في زيوريخ السويسرية يوم السادس والعشرين من الشهر الحالي.

كلمات دالّة

#علي بن الحسين, #فيفا, #الاتحاد الدولي

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