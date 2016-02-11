جدو يقود الانتاج الحربي إلى هزيمة الإسماعيلي

سجل المهاجم المخضرم محمد ناجي (جدو) ثلاثة أهداف (هاتريك) قاد بها فريقه الإنتاج الحربي للفوز 3 / صفر على ضيفه الإسماعيلي في المرحلة الثامنة عشر لبطولة الدوري المصري لكرة القدم الخميس.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز أسوان على ضيفه الاتحاد السكندري 1 / صفر، وإنبي على مضيفه حرس الحدود بالنتيجة ذاتها.

ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 22 نقطة في المركز .22

ونصب جدو، المنتقل هذا الموسم إلى الإنتاج قادما من الأهلي، نفسه نجما للمباراة بعدما سجل جميع أهداف فريقه الثلاث في الدقائق 58 و78 و90 من ركلة جزاء، ليقود الفريق إلى العودة إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بتعادله مع المقاولون العرب والداخلية.

في المقابل، واصلت لعنة الزمالك مطاردتها للإسماعيلي، بعدما عجز الفريق البرتقالي عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي منذ فوزه 1 / صفر على أبناء ميت عقبة ، بتعادله مع أسوان ثم خسارته اليوم أمام الإنتاج الوافد الجديد للمسابقة.

وعلى ملعب حرس الحدود بضاحية المكس، واصل الحرس مسلسل هزائمه عقب تلقيه خسارته السادسة على التوالي والثالث عشر في المسابقة هذا الموسم إثر سقوطه بهدف نظيف أمام ضيفه إنبي.

وتقمص محمود قاعود دور البطولة في المباراة بعدما سجل هدف الفريق البترولي الوحيد في الدقيقة .76

وارتفع رصيد إنبي إلى 25 نقطة في المركز الثامن، فيما ظل الحرس قابعا في ذيل الترتيب بخمس نقاط ليصبح قريبا للغاية من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وواصل أسوان نتائجه الإيجابية في المسابقة، وذلك عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على ضيفه الاتحاد السكندري في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد أسوان، الذي عاد للمشاركة في المسابقة بعد غياب دام 12 عاما، إلى 22 نقطة، ليرتقي إلى المركز الحادي عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، متفوقا بفارق الأهداف على الاتحاد السكندري، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يحتل المركز الثاني عشر مؤقتا.

ويدين أسوان بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ابراهيم القاضي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة.

وأهدر الاتحاد فرصة إدراك التعادل بعدما أضاع لاعبه هشام شحاتة ركلة جزاء للفريق السكندري في الدقيقة 29، ليواصل (زعيم الثغر) بذلك نتائجه المهتزة في المسابقة بعدما تلقى خسارته السابعة هذا الموسم والرابعة على التوالي.

وثار أسوان بهذا الفوز لخسارته بالنتيجة ذاتها أمام الاتحاد في مباراتهما بجولة الذهاب في شهر أكتوبر