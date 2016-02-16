الأهلي يواجه المصري البورسعيدي في أسوان

قال الاتحاد المصري لكرة القدم الثلاثاء إن مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري الممتاز ستقام في ملعب أسوان يوم 23 فبراير الجاري.



ولعب الأهلي مباراتين أمام المصري في الموسم الماضي بمنتجعي الجونة وشرم الشيخ وذلك بعد كارثة مقتل أكثر من 70 مشجعا للأهلي في أحداث عنف تلت مباراتهما في استاد بورسعيد في فبراير 2012.



وقال ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري "وافقت الجهات الأمنية على إقامة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي المؤجلة من الأسبوع السابع في استاد أسوان."



وأضاف سويلم لموقع الاتحاد المصري على الانترنت "ستقام المباراة يوم 23 فبراير الجاري في الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي) بدلا من يوم 22 فبراير."



وكان من المتوقع إقامة المباراة في استاد برج العرب على مشارف مدينة الاسكندرية الساحلية والذي استضاف مباراة قمة فاز فيها الأهلي 2-صفر على غريمه الزمالك يوم الثلاثاء الماضي.



لكن تقارير صحفية ذكرت ان الجهات الامنية رفضت اقامة المباراة في برج العرب لتنتقل الى مدينة أسوان التي تبعد بنحو 800 كيلومتر الى الجنوب من القاهرة.



ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 39 نقطة من 17 مباراة بفارق سبع نقاط عن ملاحقه الزمالك بينما يملك المصري 31 نقطة في المركز الرابع.

