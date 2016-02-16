الديوان الملكي يدين محاولات التأثير على حملة الأمير علي

أبدى الديوان الملكي الهاشمي استهجانه لمحاولات الترويج بأن مدير حملة الأمير علي بن الحسين لرئاسة فيفا يحمل الجنسية الإسرائيلية، بمحاولة منها للتأثير على حملة الأمير للفوز بكرسي رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال الديوان الملكي الهاشمي في بيان صحفي: يستهجن الديوان الملكي الهاشمي ويدين محاولات بعض وسائل الإعلام والصحافة وممثليها، وناطقين إعلاميين لبعض المرشحين لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم "لفيفا" الترويج لمعلومات كاذبة، جملة وتفصيلا، حول مدير حملة صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين المعظم لانتخابات رئاسة الفيفا، والادعاءات الباطلة بأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية، وذلك في محاولة منها للتأثير سلبا وبطرق غير مشروعة على حملة سمو الأمير علي بن الحسين على مختلف المستويات، وهو ما يتنافى مع القواعد المهنية والأخلاقية والموضوعية في العمل الإعلامي والصحفي.

وزاد: يدعو الديوان الملكي مختلف وسائل الإعلام والصحافة إلى تحري الدقة والشفافية في التعامل مع المعلومات الواردة لها، خصوصا من مصادر تسعى إلى الإساءة والتشهير، ويؤكد الديوان الملكي الهاشمي، في هذا المجال، الاحتفاظ بحق الرد ووفق الأسس والوسائل القانونية المعمول بها.

