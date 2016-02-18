رئيس النصر يترشح لرئاسة الاتحاد الإماراتي

تقدم رئيس نادي النصر مروان بن غليطة الخميس، بترشيحه لرئاسة الاتحاد الاماراتي لكرة القدم في الانتخابات المقررة في 30 ابريل المقبل.

وكتب بن غليطة على حسابه الشخصي في "تويتر": من معقل مهد كرة القدم في الامارات، سأبدأ مرحلة جديدة في خدمة الوطن بالترشح لمنصب رئيس الاتحاد".

وسينافس بن غليطة في الانتخابات يوسف السركال الرئيس الحالي للاتحاد، والذي كان ابدى رغبته سابقا بالترشح لولاية جديدة دون ان يقدم اوراقه رسميا حتى الان، علما ان باب الترشيح يقفل في 29 فبراير الحالي.

وكان السركال يرغب في تولي رئاسة الاتحاد لولاية ثالثة بعد الاولى بين 2004-2008 والثانية من 2012 حتى الان، لكن ترشح بن غليطة المفاجئ والذي ينطلق في الانتخابات من قاعدة مهمة من اصوات الاندية اعاد خلط كل الاوراق.

ويعد بن غليطة من الشخصيات الرياضية التي تحظى باحترام واسع، وهو اعاد النصر الاقدم تأسيسا في الامارات والذي تسلم رئاسته عام 2011 الى الواجهة من جديد حيث فاز بلقب مسابقة الكأس الموسم الماضي بعد غياب 26 عاما عن منصات التتويج.