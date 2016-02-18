زيزو: الأندية المصرية تضيع الوقت أمام الأهلي

اعرب عبد العزيز عبد الشافي الشهير بـ "زيزو" المدير الفني للاهلي عن استيائه تجاه تعمد عدد من الفرق بالدوري الممتاز اضاعة الوقت خلال مبارياتهم امام المارد الاحمر للخروج بنتيجة التعادل دون الاستمتاع بلعب كرة القدم كما هو الحال في الخارج .

وتعادل الاهلي مع المحلة الخميس بهدف لمثله ضمن منافسات المرحلة 19 للدوري المصري لكرة القدم.

وقال زيزو في تصريحاته الصحفية عقب المباراة "نعاني بشدة من اعتماد عدد كبير من فرق الدوري على اضاعة الوقت من اجل الخروج بنقطة التعادل ونعمل على علاج تلك المشكلة قبل المباريات لكن على الجميع ان يتحلى بالفكر الاحترافي " .

وتابع مدرب الاهلي "حديثي عن اضاعة الوقت في مباريات الدوري للفت النظر فقط وليس انتقادا للفكر الخططي او الفني للفرق الاخرى فنحن مجبرون على التعامل مع الظاهرة حرصا على مصلحة الكرة المصرية " .

واختتم زيزو تصريحاته مشددا على انه سيعمل على علاج النقاط السلبية داخل صفوف الاحمر قبل مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة من خلال التركيز عليها خلال التدريبات بدءا من مران غدا الجمعة .

كان سمير كمونة المدير الفني لغزل المحلة قد نفى تعمد اضاعة الوقت في مباراة فريقه مع الأهلي .

