السيلية يجدد عقد مدربه الطرابلسي حتى 2019

أعلن السيلية القطري تجديد عقد مدربه التونسي سامي الطرابلسي لمدة 3 مواسم حتى 2019.

وذكر الموقع الرسمي للسيلية أن عبد الله العيدة رئيس النادي جدد عقد الطرابلسي لمدة 3 مواسم: "لضمان الاستقرار في صفوف الفريق الذى يحقق نتائج جيدة بقيادة المدرب التونسي". وأكد العيدة ان الطرابلسي "قامة رياضية واستمراره يعد مكسبا".

وأوضح الطرابلسي بدوره انه "كان على استعداد للتوقيع لخمس سنوات وليس 3 فقط"، واكد ايضا انه "تمت الموافقة بين الجانبين على كافة الامور التي تخص ضمان تطوير الفريق في المرحلة القادمة".

وكان الطرابلسي قد تولى تدريب السيلية موسم 2014، وقاده في نفس الموسم الى الوصول الى المركز الرابع واللعب في بطولة كأس قطر للمرة الاولى.

ويحتل السيلية حاليا المركز السابع في الدوري برصيد 25 نقطة.





