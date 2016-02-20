الأهلي المصري يفرض غرامة مالية على قائده غالي

قرر النادي الأهلي المصري، فرض غرامة مالية على قائده حسام غالى، بسبب دخوله في مشادة مع الظهير الأيسر للفريق حسين السيد.

واتخذ الأهلي قرار العقوبة المالية بحق غالي، قبل المباراة أمام غزل المحلة الخميس الماضي، والتي انتهت بالتعادل 1-1 بعد مشادة جمعته بحسين السيد، على هامش التدريبات الجماعية التي سبقت السفر إلى الإسكندرية لخوض المباراة، لكن لم يتم الكشف عن القرار سوى اليوم .

ولم يكشف الأهلي عن قيمة العقوبة المالية، لكن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 250 ألف جنيه، خاصة أنها ليست السابقة الأولى للاعب.

ونفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن يكون غالي قد تعدى بالضرب على زميله مثلما تردد في الأيام الماضية، وإنما كانت مجرد مشادة كلامية وانتهت وتم توقيع العقوبة ضد غالي الذى تقبل القرار.