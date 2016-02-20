كوبر يستدعي الحضري لقائمة المنتخب المصري

اختار الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر لكرة القدم، الحارس المخضرم عصام الحضري على رأس قائمة ضمت 24 لاعبا محليا لمواجهة بوركينا فاسو وديا نهاية الشهر الجاري.



وكان الحضري (43 عاما) حارس وادي دجلة الحالي والأهلي والزمالك والإسماعيلي سابقا، قد ابتعد عن صفوف المنتخب لمدة تجاوزت العامين قبل أن يعود في القائمة التي أعلنها كوبر اليوم.



وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد المصري للعبة اليوم السبت القائمة التي ضمت رامي ربيعة وأحمد حجازي وحسام غالي وصبري رحيل ومؤمن زكريا ورمضان صبحي وعبد الله السعيد وصالح جمعة وعمرو جمال ومحمد هاني من الأهلي وأحمد الشناوي وعمر جابر وحازم إمام وباسم مرسي ومصطفى فتحي وعلي جبر وأحمد دويدار وحمادة طلبة من الزمالك وعصام الحضري من وادي دجلة وإبراهيم صلاح من سموحة ومروان محسن من الاسماعيلي ومحمد الشناوي من بتروجيت ونور السيد من انبي وأحمد رؤوف من المصري.



ويستعد منتخب مصر لاستئناف التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2017 بالجابون، حيث سيخوض مباراتين هامتين في الجولتين الثالثة

والرابعة مع نيجيريا في مارس المقبل.



وقال إيهاب لهيطة المنسق العام لمنتخب مصر وعضو مجلس إدارة الاتحاد ان المنتخب سيدخل معسكرا تدريبيا منتصف الأسبوع الجاري ويستمر حتى موعد المباراة المقرر لها 27 فبراير الجاري.



ويتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة في التصفيات الافريقية برصيد ست نقاط من انتصارين على تنزانيا وتشاد بينما يحتل المنتخب النيجيري المركز الثاني برصيد أربع نقاط من فوز على تشاد وتعادل مع تنزانيا.



وتحتل تنزانيا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وتشاد الأخير بدون رصيد من النقاط.



