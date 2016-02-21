الحضري يرغب بالمشاركة في بطولة إفريقيا 2017

المصدر: القاهرة - د ب أ

قال عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم، إنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه خلال فترة تواجده بصفوف المنتخب المصري، مشيرا إلى أن انضمامه لصفوف الفراعنة شرف كبير يسعى إليه كل لاعب أيا كان حجمه وتاريخه.

واختار هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، حارس دجلة المخضرم للانضمام لصفوف الفراعنة خلال معسكر فبراير الجاري والذي ستتخلله مباراة ودية أمام بوركينا فاسو بعد غياب دام لأكثر من عام.

وكشف الحضري في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية عن أمنيته ببلوغ الفراعنة لنهائيات أمم إفريقيا 2017 بعد غياب دام لثلاث دورات متتالية وتواجده ضمن صفوفه لإنهاء مسيرته الكروية عقب التتويج باللقب الإفريقي الخامس في تاريخه.

وحصد الحضري أربع بطولات لأمم إفريقيا أثناء تواجده بصفوف الفراعنة أعوام 1998 و2006 و2008 و2010 ويتمنى وفقا لتصريحاته إحراز خامس الألقاب خلال البطولة القارية المقبلة بالجابون.

وأضاف الحضري (44 عاما) إنه لا يستطيع تجاهل نداء المنتخب المصري في أي وقت، معربا عن سعادته البالغة للعودة إلى صفوف الفراعنة.

وقال الحضري: "جاهز لحراسة عرين الفراعنة، وسأسعى بكل قوة لإفادة منتخب بلادي".

وتابع: "فخور بثقة الجهاز الفني للفراعنة بي، وسأبذل أقصى جهد للظهور بصورة تليق بحجم تلك الثقة الكبيرة".

واختتم الحارس المخضرم تصريحاته مشددا على أن منتخب الفراعنة يمتلك حاليا مجموعة من أفضل الحراس، وسيعمل على إفادتهم خلال تواجده بالمعسكر حرصا على مصلحة الفريق.