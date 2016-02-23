الأسكتلندي ماكليش يتولى تدريب الزمالك المصري

أعلن رئيس نادي الزمالك بطل الدوري المصري لكرة القدم مرتضى منصور عن التعاقد مع أليكس ماكليش المدير الفني الأسبق لمنتخب اسكتلندا لتدريب الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفا لأحمد حسام "ميدو" الي اقيل من منصبه.



وكشف رئيس الزمالك في تصريحات عقب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري (2-1) المؤجلة من المرحلة السابعة من الدوري المحلي، أنه تم التعاقد مع ماكليش بشكل مبدئي لقيادة الفريق، موضحا ان الزمالك شكل لجنة فنية لاختيار المدير الفني الجديد وبحث عدد من السير الذاتية.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عدة تفاصيل من بينها ضم محلل اداء ومدرب أحمال على أن يصل إلى القاهرة خلال 48 ساعة المقبلة.



ويعد ماكليش المدرب الخامس للزمالك هذا الموسم بعد كل من البرتغالي جوزفالدو فيريرا، والبرازيلي ماركوس باكيتا، وأحمد حسام ميدو، والمدرب المؤقت محمد صلاح.



ويحتل الزمالك المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الاهلي الذي يملك مباراة مؤجلة امام المصري البورسعيدي سيخوضها غدا الثلاثاء.